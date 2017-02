Milan mangler halve førsteelleveren

To av fem oddstips gikk inn søndag og det ble underskudd. Freiburg til 2,40 hjemme mot Köln og Swansea til 2,20 hjemme mot Leicester var spillene som traff. Det ble også elleve rette på tippekupongen, men utbetalingen var ikke all verden.

Dagens langoddsprogram er magert, men noe utvalg er det. Superkombinasjonen for herrer i alpin-VM går av stabelen alt klokken ti på formiddagen og det er en håndfull fotballkamper i kveld - deriblant godbiten Bournemouth - Manchester City og Lazio - Milan i Italia. I natt skal Mats Zuccarello og New York Rangers i aksjon mot topprivalen Colombus Blue Jackets.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Lazio + Eibar, samlet odds 2,47.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det!

Lazio - Milan, H 1,65

Hjemmelaget slo tilbake etter to strake tap da de smadret jumboen Pescara 2-6 borte forrige søndag. De himmelblå vil ta steget opp til fjerdeplass med seier i dag og Simone Inzaghi har gjennomført en knallsterk sesong med sitt lag så langt.

Vertene gikk på et uforklarlig tap for Chievo forrige hjemmekamp, men har likevel sterke 8-1-3 på eget gress så langt denne sesongen. Vertene stiller med fulltallig tropp.

Milan fikk en mann utvist etter en halvtime og enda en etter en time, men klarte likevel å score vinnermålet mot formsvake Bologna med ni mann - 0-1 endte kampen. Dermed endte en tre kamper lang tapsrekke og de kommer á poeng med dagens motstander med seier.

Seieren over Bologna kostet dyrt. Faste startere i midtbanespiller Juraj Kucka og stopper Gabriel Paletta ble utvist og er suspenderte i dag. Stopperkjempen Alessio Romagnoli ble skadet og er svært tvilsom. Fra før er lagets viktigste angrepsspiller Giacomo Bonaventura, kaptein Riccardo Montolivo og de to førstevalgene på venstreback - de Sciglio og Antonelli - ute med skader. Dermed er opp mot seks spillere som ville startet, ute.

Gjestene har spilt sin beste fotball hjemme og bortestatistikken er greie 5-2-4.

Lazio er tilbake på vinnersporet og Milan har hatt et svakt 2017 så langt. Når gjestene i tillegg stiller uten en rekke av sine viktigste spillere, da må hjemmeseieren være verdt et forsøk. B spilles til 1,65.

Eibar - Granada, H 1,50

For en sesong Eibar har. Med seier i kveld er de bare poenget bak Villarreal på Europa League-plass. De har vunnet tre av de siste fire kampene i ligaen og står med to rake seirer før dagens kamp, 3-1 hjemme over Deportivo la Coruña og 4-0 borte over Valencia.

Vertene har møtt både Barcelona og Atlético Madrid på hjemmebane den siste tiden og tapt to av de siste tre. Statistikken totalt er likevel knallsterke 6-2-3.

Førstekeeper Riesgo og relativt viktige spillere i forsvarer Gálvez og angriperen Kike går alle skadet. Ingen av disse spilte sist.

Eibar har god kontroll innbyrdes, med seier i de siste tre ligamøtene mellom lagene. Tilsvarende kamp forrige sesong endte med 5-1-seier til dagens hjemmelag.

Vi backet Granada hjemme mot Las Palmas forrige mandag og dagens bortelag innfridde med 1-0. Det var imidlertid hjemme og på reisefot har de skrekkelige 0-3-8 så langt denne sesongen. De tre siste bortekamper er alle tapt.

Den faste midtbanespilleren Boga og forsvareren Saunier mister kampen med skader. Begge var i aksjon mot Las Palmas forrige mandag.

Eibar har god kontroll på dagens motstander og spesielt hjemme har de levert knallsterkt denne sesongen. Granada er intet stort bortelag og vi tror de taper sin fjerde strake bortekamp. H spilles til 1,50 og gir totaloddsen 2,47 på denne favorittdobbelen.

