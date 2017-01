Millwall fortjener respekt på The Den

Også fredagen endte med solid pluss for Sportspills oddstips, som har levert overskudd i fire av fem dager så langt denne uken. Sergej Ustjugov vant 10-kilometeren til flotte 3,35 i odds og Vancouver Canucks leverte som vårt hockeyspill i natt til 2,30 i odds. Da overlever vi å ha gått skikkelig på trynet i West Ham - Manchester City-kampen.

Det er FA cup-helg og alle Premier League-lagene skal i aksjon i løpet av denne helgen. Lørdag spiller lag som Arsenal og Manchester United. Ellers er det øvelser i både Tour de Ski og for skiskytterne. Dagen avsluttes med full runde i NHL.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 15.55.

Millwall - Bournemouth, H 3,70.

Hjemmelaget er et av formlagene i League One for tiden, med knallsterke 13 poeng fra de siste seks kamper. Det har sendt dem rett tilbake i kampen om kvalifiseringsplassene. Spesielt hjemme på The Den ser det lovende ut og de har tre seirer på rappen. Hjemmetallene totalt er sterke 7-3-3.

Her er det altså en vesentlig nivåforskjell, Millwall spiller på nivå tre i England og Bournemouth er på øvre halvdel i Premier League.

Sørkystlaget Bournemouth gikk mot en skikkelig festaften mot Arsenal tirsdag og ledet 3-0 etter timen spilt. Så skjer det som ofte skjer med dagens bortelag: de kollapset og tapte to poeng, 3-3 endte den høydramatiske kampen.

Eddie Howes menn har en betydelig hjemmestyrke, bortetallene 2-2-6 er ikke like imponerende. Den unge manageren har også utviklet en tendens til å nedprioritere cupkampene og det er ikke utenkelig at vi får se elleve andre spillere enn de som startet mot Arsenal.

Millwall på hjemmebane er noe spesielt, og vi drister oss på en liten bombe her. Oddsen 3,70 på hjemmeseier er spennende nok og verdt et forsøk.

