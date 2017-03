Millwall sliter på bortebane

Uken startet greit, tross to feilvurderinger i GET-ligakampene. Dobbelen med Edmonton Oilers og Nashville Predators satt til 3,18 i odds og sørget for et lite overskudd på totalt tre tips.

Dagens langoddsprogram er innholdsrikt, selv om toppfotballen lar vente på seg. League One og League Two stiller med et par-tre kamper hver og i lavere divisjoner er det full rulle i England. Dagen avsluttes med et tosifret antall NHL-kamper, med begge nordmennenes lag i aksjon.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Rochdale - Millwall, H 2,40.

League One og en viktig kamp i playoffstriden. Rochdale ligger i skrivende stund syv poeng bak sjetteplasserte Southend, men har to kamper til gode på denne rivalen. De var i elendig form og stod med elleve kamper på rad uten seier før de smadret Gillingham 4-1 forrige kamp, på hjemmebane.

Og det er på hjemmebane de leverer denne sesongen, 11-4-3 er knallsterke tall. Helgens seier var den første etter fire hjemmekamper på rad uten seier og den ga viktig selvtillit.

Spissen Joe Bunney var tilbake i helgen og spilte en viktig rolle i seieren etter sin lange skade. Backen Joe Rafferty er tvilsom igjen og spissen Steve Davies er skadet.

Kan stille uendret

Millwall-manager Neil Harris kan ha gleden av å stille med et uendret mannskap fra lag som spitle uavgjort mot Bury i helgen. Målvakt Jordan Archer er eneste skadde, han er tvilsom. Gjestene har spilt fem av de siste seks kamper på hjemmebane og ikke tapt noen av dem, formen er det lite å si på.

Også på bortebane er de godtgående for tiden, med fem bortekamper på rappen uten nederlag. Dette har forbedret en ellers svak bortestatistikk, som nå lyder 5-5-6.

Rochdale fikk en enormt forløsende seier sist og den kom i grevens tid. Vi tror de bygger videre på helgens triumf og spiller H til 2,40 mot et bortesvakt Millwall-lag.

Klikk her for å levere denne!