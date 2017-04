Miniputten fortsetter europacup-jakten

Det ble en flott dag for Nettavisens oddstips også onsdag. Totalt fem spill ble lansert og tre av dem gikk inn: Chelsea-seier til 2,20, Napoli-seier til 2,15 (med en god dose tur!) og den flotte dobbelen med Hull og Huddersfield til 3,89 ganger pengene. Vi røk på Crystal Palace-singelen og Sporting Gijón, sistnevnte spolerte dobbelen med Molde.

Torsdagen tilbyr oddsspillerne et lite hvileskjær, for utvalget er ikke all verden. Tre kamper fra Eliteserien trekker opp, med Haugesund - Vålerenga, Brann - Strømsgodset og Viking - Tromsø på menyen. Et par matcher går også i Spania og dagen avsluttes med tosifret antall NHL-kamper.



Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Eibar + Viking, samlet odds 3,06.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Eibar - Las Palmas, H 1,75

Eibar slutter virkelig ikke å imponere og de restartet etter landslagspausen ved å slå Villarreal 2-3 på bortebane. En knallsterk prestasjon mot ligaens beste forsvar. Med seier i dag kan de være to poeng bak Real Sociedad på syvendeplass, som trolig gir Europa League-spill om Barcelona vinner cupfinalen mot Alavés.

Vertene har vært knallsterke i Baskerland denne sesongen og står med 8-3-4 så langt, men Las Palmas vant faktisk tilsvarende oppgjør i fjor.

Viktige Takashi Inui er suspendert, mens Fran Fico, Nano Mesa og Anaitz Abilla går skadet.

Vi spilte mot gjestene da de gjestet Celta Vigo på mandag og jommen tapte de ikke 3-1. Dermed tyder alt på at Las Palmas får en plass uten betydning på tabellen, med tosifret antall poeng både opp og ned til plasser av betydning.

Bortestatistikken 1-3-10 sier litt om hvor elendige de er borte fra ferieøya si. Javi Castellano kan returnere fra skade, Pedro Bigas er suspendert.

Eibar har noe å spille for, vært knallsterke på hjemmebane hele sesongen og tok en knallsterk seier i helgen. Da bør de ha gode vinnersjanser mot et Las Palmas-lag uten motivasjon eller evner på bortebane. H spilles til 1,75.

Viking - Tromsø, H 1,75

Hjemmelaget kjempet heroisk på Ullevaal og kun manglende effektivitet stoppet dem fra å ta poeng mot Vålerenga. De spilte en god kamp og skapte de fleste sjansene, alt i alt mye positivt å ta med seg.

Ian Burchnalls hovedmisjon blir å forbedre fjorårets elendige hjemmestatistikk, 5-4-6 er dårligere enn hva de leverte på reisefot. De kan imidlertid hente selvtillit fra tre rake seirer i tilsvarende kamp, inkludert begge etter Tromsøs opprykk i 2014.

Samuel Adegbenro, vinterens ubestridt beste spiller, er tilbake fra sykdom, men det er tvilsomt om han starter. Kwesi Appiah starter neppe i dag, også han har slitt med smårusk.

Gjestene spilte en tafatt hjemmekamp mot Brann i serieåpningen og kan beskrives som heldige som fikk med seg poenget. Utligningen kom helt på tampen etter dødball og de skapte svært lite gjennom kampen. Tromsø er et erketypisk hjemmesterkt lag og klokket inn på svake 3-4-8 borte forrige sesong. Seks av åtte kamper på naturgress ble tapt og det er underlaget også i dag.

Spissen Runar Espejord ville trolig startet om han ikke var skadet. Spisskollega El Hadj Mour Samb er også ute, så det et visst angrepsproblem Bård Flovik må håndtere her.

Viking har brukbar kontroll hjemme mot Tromsø og nordlendingene har aldri vært noe stort bortelag. I tillegg ble vi klart mest imponert over Viking den første serierunden. Det holder til at vi spiller H til 1,75 og får en totalodds på 3,06.

