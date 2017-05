Mix Diskerud imponerer i Sverige

Det ble en ny, fin plussdag på 17. mai for våre oddstips. FC København gikk på tap i Midtjylland til flotte 3,10 i odds og Juventus sikret cupseier til 1,90. Singelen på Southampton gikk imidlertid ikke inn. Uansett er den fjerde strake plussdagen et faktum.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

På dagens langoddsprogram er det en del flotte høydepunkter å ta tak i, med viktige playoffkamper i England, Leicester - Tottenham, tre kamper fra Allsvenskan, noe fra Danmark og en spennende NHL-kamp i natt.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Over 2,5 mål i Leicester - Tottenham + IFK Göteborg, samlet odds 3,38.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

ÌFK Göteborg - AIK, H 2,05

Vi gikk mot IFK Göteborg på mandag og de tapte borte for Djurgården i det som var en svært jevn kamp. De står med kun ti poeng fra åtte kamper og har fått en viss kritikk for sitt spill så langt. Men Mikkel Diskerud får i det minste gode skussmål fra svenskene.

Forrige hjemmekamp slo de svake Kalmar hele 3-0, deres første hjemmeseier etter tre poengdelinger på rad på eget gress.

Troppen er i fin forfatning og begge spillerne som er skadet, står uten kamper i år.

AIK har på sin side funnet formen og står med ti poeng på de siste fire kampene, deres to siste er begge vunnet. Rikard Norling har dermed fått orden på laget etter en tråkig start, og laget har holdt nullen i fire kamper på rad.

Men i dag må han klare seg en rekke nøkkelspillere. Forsvarer Daniel Sundgren og førstekeeper Linnér er begge suspenderte, to faste spillere. I tillegg er de fortsatt uten superspissen Goitom.

IFK Göteborg må slå tilbake etter nedturen sist og hvorfor ikke mot et defensivt svært svekket AIK? H spilles til 2,05.

Over 2,5 mål i Leicester - Tottenham, 1,65

En tabellmessig uviktig kamp mellom to lag som ikke har noe å spille for, dermed kan man virkelig slippe seg løs og tillate seg å angripe. Samtidig er det grunn til å vente at den defensive disiplinen ikke blir like solid som tidligere denne sesongen. I tillegg savner vertene begge sine faste stoppere.

Leicester har gått over 2,5 mål i hele 23 av 36 kamper så langt, Spurs i halvparten av sine 36 kamper.

Kamper som dette pleier å bli målrike og vi spiller over 2,5 mål til 1,65 i odds. Det gir oss totaloddsen 3,38 på vår dobbel.

