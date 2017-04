Mjøndalen har fått opp dampen

Tirsdagens langoddsprogram er rikholdig og spennende. Mjøndalen skal ta imot Jerv i OBOS-ligaen og Real Madrid - Bayern München er sammen med Atlético Madrid - Leicester på Champions League-menyen. Dagen avsluttes med tre uhyre jevne NHL-kamper.

Uken startet med et underskudd, etter at ett av fire tips gikk inn mandag. Oddsen på dobbelen med Brann og Odd var 2,71 og var dermed et stykke unna nok til å gi grønn start på uken.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 18.55.

Mjøndalen - Jerv, H 2,20.

Vi hadde ikke all verden med forventninger til et Mjøndalen-lag som har hatt store utskiftninger i vinter, men sesongåpningen har unektelig vært positiv. De åpnet med 2-1-seier hjemme over Arendal etter en bra innsats og fortjente kanskje mer borte mot Fredrikstad, en kamp som endte 1-1.

9-6-0 var hjemmetallene deres forrige sesong og det er på Isachsen Stadion de virkelig er solide.

Hverken klubben selv eller lokalavisa Drammen Tidende har meldt om skader, så vi antar at de kan stille uendret.

Svak start

Jerv har på sin side fått en svak start, med et heldig poeng mot Florø og 1-2-tap hjemme for Ranheim på sine to første kamper. Også sørlendingene har hatt store utskiftninger og virker relativt svekket.

De var solide på bortebane forrige sesong, med 7-3-5 da. Underlaget i dag er kunstgress, og det taler til naturgresslaget Jervs disfavør. Begge innbyrdeskampene mot Mjøndalen i seriespillet endte 1-1, mens Jerv vant 2-1 i playoffen.

Arne Sandstø har identisk tropp som mot Ranheim.

Mjøndalen har imponert oss i sesongåpningen og Jerv det stikk motsatte. Norsk Tipping er i skrivende markedsledende med sin H-odds på 2,20, så her må vi løpe til lukene før den blir satt ned.

