Mjøndalen må tilbake på vinnersporet

Torsdag ble en ny plussdag for Nettavisens oddstips, den femte på rad. Selv om Leicester totalhavarerte og Jönköping ikke klarte å avgjøre mot Djurgården, ble det gevinst. Det sørget Lyngby til herlige 3,70 i odds og over 2,5 mål i Leicester - Tottenham til 1,65 i odds for.

Det er et fattig langoddsprogram som venter oss denne fredagen, men et par høydepunkter finnes. Mjøndalen tar imot Sandnes Ulf til toppkamp i OBOS-ligaen og Pittsburgh Penguins skal prøve å hente seg inn i conference-finalen mot Ottawa Senators.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Mjøndalen - Sandnes Ulf, H 2,18.

Vertene åpnet solid og så ut til å være i stand til å utfordre om de direkte opprykksplassene. Nå har de imidlertid møtt en liten kneik og de står uten seier på sine tre siste kamper. 16. mai ble det tap på verst mulig vis, da Tromsdalen avgjorde fire minutter på overtid.

På hjemmebane står det imidlertid langt bedre til. De har tre seirer og én poengdeling på fire kamper, selv om det må nevnes at motstanden ikke har vært all verden. Jerv, Kongsvinger og Arendal er alle slått, sist ble det 2-2 mot Elverum.

At vertene er sterke på hjemmebane er hevet over tvil. De har nå 19 seriekamper på rad uten tap hjemme, 12-7-0 er tallene i denne perioden. Tilsvarende kamp i fjor endte med hjemmeseier, da Christian Gauseth scoret vinnermålet på overtiden av andre omgang.

I kampen i Tromsdalen var de kraftig svekket da blant andre toppscorer Boye var ute etter en smell mot Elverum. Han er tvilsom til start også i dag, men kan være tilbake. Det gjelder også Bojang, Sylling Olsen og Olie.

Bittert 16. mai-tap

Selv om Mjøndalen kanskje tapte på enda bitrere vis, var det neppe moro å miste poeng i Kristiansand helt på slutten av kampen. De røk 2-1 for Start og seiersrekken stoppet dermed på tre kamper.

På reisefot har de to seirer over Kongsvigner og Levanger, som begge har slitt, og 4-0-tap for Åsane i tillegg til det nevnte tapet for Start. En helt grei start på bortebane, altså.

Dagens kamp spilles for øvrig på kunstgress, til forskjell fra hva Ulf bruker til vanlig. Det er fordel vertene.

Hverken klubb eller lokalavis har meldt om skader i det siste og de har vært helt skadefrie en perioder nå. Det er grunn til å tro at de stiller fulltallig også i dag.

Mjøndalen er klart best hjemme og Sandnes Ulf har sine problemer på reisefot. På en mager oddsdag blir vårt eneste tips H til 2,18.

