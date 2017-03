MK Dons kan gå på ny bortesmell

For andre fredag på rad gjorde vi rent bord på oddstipsene våre. Serbias U21-gutter slo Sverige greit 2-0 til 2,50 ganger pengene. Jommen ble det ikke 0-0 i Irland - Wales, U til 3,00 satt. Og dobbelen med seier til Kroatia og under 2,5 mål i Italia - Albania satt med knapp margin til en totalodds på 2,47. Deilig!

Lørdagens langoddsprogram er rikholdig, med full runde i lavere engelske divisjoner og en håndfull VM-kvalifiseringskamper. Belgia, Frankrike, Sverige og Portugal er blant landene som skal i aksjon.

Port Vale - Milton Keynes Dons, H 3,30.

Vi backet Port Vale i midtuken, de havnet under 2-0 mot Coventry og tapte til slutt 2-1. Dermed er det stadig to poeng opp til trygg grunn, hvor de har én og to kamper til gode på de nærmeste konkurrentene sine.

Grunnen til at vi backet vertene i midtuken, var at de har fått et oppsving i form - spesielt på hjemmebane. De to siste hjemmekampene er begge vunnet og forbedret hjemmestatistikken til sterke 9-5-5.

Faktisk vant de bortekampen over MK Dons, en sjelden borteseier til Port Vale.

Vertene har hatt en håndfull spillere ute med skader, uten at noe har vært veldig alvorlig. Flere av de skadde er aktuelle for en retur i dag, melder klubbens hjemmesider, uten å nevne navn.

Tapte derbyet

MK Dons må virkelig begynne å se seg over skuldrene, for dagens motstander er bare seks poeng bak - og dermed er veien ned til rød sone kort. Den nye manageren Robbie Nelson, som overtok i januar, har altså ikke fått en drømmestart på sin karriere.

De tapte derbyet mot Wimbledon (fotballen vant, som man sa) og slo tilbake forrige helg med hjemmeseier over håpløst fortapte Coventry.

På reisefot har de imidlertid slitt tungt den siste tiden og bare to poeng har avstedkommet fra de siste fem bortekampene deres. Dette har forverret bortetallene til fortsatt godkjente 6-5-7.

George Baldock er igjen tilgjengelig, mens Scott Wootton og Chuks Aneke går skadet.

Port Vale er et knallsterkt hjemmelag og møter et MK Dons-lag uten særlig form på reisefot. Vi stusser over at gjestene er satt til å stor favoritt og spiller H til pene 3,30 i odds.

