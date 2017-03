Møller Dæhli og St. Pauli i eventyrlig flyt

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er et flott langoddsprogram som venter fredag og en rekke interessant objekter på menyen. Her hjemme spilles tredje runde av kvartfinalene i NM-sluttspillet i ishockey, og det spilles fotball i både Tyskland, Danmark, England, Spania, Frankrike og Nederland.

St. Pauli - Union Berlin H 2,40 (spillestopp kl 18.25)

Ultrapopulære St. Pauli så helt fortapt ut etter høstsesongen, men han hatt et fantastisk oppsving etter vinterpausen. Innledet riktignok vårsesongen med å tape 0-1 hjemme for Stuttgart. Men deretter har det blitt fire seire og en poengdeling på de fem neste seriekampene. Det har sendt Mats Møller Dæhli og hans lagkamerater i St. Pauli på trygg grunn med totalt 24 poeng. Fortsatt er det dog kun tre poeng ned til Karlsruhe på kvalikplass. De to siste hjemmekampene er vunnet med 2-0 og 5-0.

Motstander Union Berlin ligger i øyeblikket på direkte opprykksplass og andreplass. Har levert knallsterke 5-1-0 på de seks seriekampene som er spilt etter vinterpausen. Kun to av disse er dog spilt på bortebane og der har ikke laget bedre enn 1-1-1 på de tre siste og totalt står laget med 5-2-4 på bortebane. Roberto Paunec ble utvist i forrige seriekamp og soner følgelig karantene i kveld.

Godtgående, formsterke og høymotiverte St. Pauli skal ha flott vinnersjanse også i kveld og 2,40 på hjemmeseier spilles.