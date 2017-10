Molde har jerngrep på Brann

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Et vidunderlig langoddsprogram står foran oss søndag med seks kamper fra Eliteserien, tilnærmet full runde i OBOS-ligaen og en rekke kamper fra både Serie A og La Liga. I tillegg er det svensk, dansk, fransk, nederlandsk og diverse annet på menyen.

Molde - Brann H 2,00 (spillestopp kl 19.55)

Kanonviktig kamp om medaljene mellom Molde på 3. plass og Brann på 4. plass. Til tross for kun ett poeng borte mot Sogndal i den siste seriekampen før landslagspausen, overtok Molde 3. plassen på bekostning av Brann som altså røk 0-4 hjemme mot Kristiansund. Ti poeng på de fire siste seriekampene for Molde og sterke 5-1-1 på de sju siste hjemmekampene. Totalt 7-1-3 hjemme på Aker stadion denne sesongen.

Brann med årsverste hjemme mot Kristiansund for 14 dager og 0-4 var stygge tall. I den kampen manglet Brann både Vito Wormgoor og Bismarck Acosta, men begger er ventet tilbake søndag. Daniel Braaten er friskmeldt, det samme gjelder Ruben Kristiansen, så Brann stiller vesentlig sterkere nå enn hjemme mot Kristiansund. 4-4-4 på bortebane.

8-1-0 på de ni siste tilsvarende på Aker stadion og Molde får en luke på fire poeng ned til Brann med seier i kveld. 2,00 på hjemmeseier spilles.

Mjøndalen - Fredrikstad H 1,50 (spillestopp kl 17.55)

De tre neste kampene er alle hentet fra OBOS-ligaen. Kun to poeng på seks seriekamper i sommer har trolig ødelagt for Mjøndalens sjanser til direkte opprykk. Bruntrøyene har vært i fantastisk høstform og vunnet sju av sine åtte siste seriekamper og står nå med seks strake seire. Har et meget overkommelig program igjen og kan avslutte med fire seire til. Ingen baklengsmål heller i de seks siste kampene. Ligger på 4. plass med 43 poeng, men seks poeng opp til Start på andreplas er trolig for mye. Solide 9-2-2 hjemme i Mjøndalen.

Fredrikstad klamrer seg til kvalikplassen, men har kun to poeng ned til Elverum på direkte nedrykk. Har heller ikke noe enkelt program igjen, selv om de muligens møter lag som ikke har noe å spille for. Skrekkelige 0-5-8 på bortebane.

Hjemmesterke og formsterke Mjøndalen spilles. 1,50 er oddsen på hjemmeseier og kombinert med seier til Molde får vi en dobbel med totalodds på 3,00.