Molde sliter i Haugesund

Det ble en flott avslutning på en glitrende uke da to av fem tips gikk inn på søndag. Monaco innfridde til 2,45 ganger pengene og dobbelen med Brann og Vålerenga satt til deilige 4,32 i odds. De tre andre gikk ut.

Dermed klokket vi inn på 135,2 % tilbakebetaling på 27 langoddstips i uke 16. Totalt i april har vi 120 % tilbakebetaling på 87 tips på langoddsen.

Mandagens langoddsprogram inneholder en del etterslengere fra helgens ligarunder. Her hjemme spilles Haugesund - Molde, i England kan Newcastle sikre opprykk med poeng mot Preston og Eibar skal i baskerderby mot Athletic Club - blant mye annet.

Haugesund - Molde, H 2,65.

Haugesund har hatt et relativt tøft program i sesonginnledningen, men står med seks poeng fra fire kamper. Det har blitt tap for Strømsgodset og Brann borte, men seirer over Vålerenga hjemme og Lillestrøm borte. Tre av fire kamper har altså blitt spilt på reisefot.

De fire siste innbyrdeskampene mellom lagene har endt med poengdeling, mens Haugesund vant tilsvarende kamp for fem år siden. Molde har altså ikke vunnet på de siste fem tilsvarende.

Haris Hajradinovic er tilbake og gjør kabalen lettere for Haugesund-trener Horneland. Soares har også endelig fått sin oppholdstillatelse innvilget. Ellers ingen endring i situasjonen fra sist.

God start

Også Molde har fått en god start, i det minste poengmessig, men kun i 4-0-seieren over et uhyre svakt Vålerenga-lag forrige helg imponerte de virkelig. De har spilt en kamp på naturgress så langt, det endte med tap for Rosenborg.

Molde har faktisk et lite naturgresskompleks - forrige sesong klokket de inn på svake 1-1-5 på dette underlaget, som brukes i dagens kamp.

Never change a winning team kan bli Ole Gunnar Solskjærs vurdering her, det er ingen endring i skadesituasjonen.

Haugesund har sett gode ut i sesongåpningen og har et godt tak på naturgress-svake Molde. Vi stusser litt over at bortelaget er vurdert som favoritt og backer hjemmelaget til flotte 2,65 ganger pengene.

