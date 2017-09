Molde tar finalebilletten

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det har vært et strålende langoddsprogram denne uken og torsdagen er heller ikke noe unntak. Både i Norge og Sverige spilles det fulle eliteserierunder i ishockey og på fotballfronten er det både Eliteserie og NM-fotball på menyen her hjemme. I tillegg er det flere spennende oppgjør i både La Liga og Allsvenskan og således nok å velge blant.

Molde - Lillestrøm H 1,80 (spillestopp kl 18.55)

Den andre semfinalen i NM og hjemmelaget er naturligvis klare favoritter. Molde henger bra med i medaljekampen etter sin 3-2 seier borte mot Viking søndag. Det er kun ett poeng opp til Sarpsborg 08 på bronseplass og kun tre poeng opp til Brann på sølvplass. 6-1-3 er tallene hjemme på Aker stadion.

Lillestrøm måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Kristiansund søndag etter en svak fotballkamp. Med totalt 28 poeng har LSK fem poeng ned til Sogndal på kvalikplassen. Svært moderate 2-5-4 på bortebane denne sesongen.

4-1-1 på de seks siste tilsvarende i seriespill og Molde må ha en bra sjanse til å ta seg til cupfinale denne sesongen. 1,80 på hjemmeseier er klart godkjent odds.

Celta Vigo - Getafe H 1,70 (spillestopp kl 20.55)

Undertegnede lanserte Celta Vigo som et spill borte mot Espanyol så sent som mandag, og det var en real bom. Riktignok tapte ikke Celta "mer enn 1-2", men prestasjonen var svak. I kveld er laget tilbake på hjemmebane der den ene av to spilte hittil er vunnet. Det har ikke vært noen pangstart på sesongen for Celta som står med kun tre poeng etter fire spilte seriekamper.

Nyopprykkede Getafe har tapt begge sine hjemmekamper med ett mål (0-1 for Sevilla og 1-2 for Barcelona), men faktisk tatt fire poeng på sine to første bortekamper. 0-0 borte mot Athletic Bilbao i seriepremieren var bra, mens Leganes ble slått 2-1 i forrige bortekamp.

1,70 på hjemmeseieren her er ikke veldig sprek hjemmeodds, men det skal uansett være bra vinnersjanse for Celta. Kombinert med seier til Molde får vi da en dobbelodds på 3,06.