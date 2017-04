Molde virker klart forbedret

For andre tirsdag på rad har Sportspills langoddstips eventyrlig tilbakebetaling og i går gjorde vi rent bord. Unnskyld skrytet, men dette var heftig: Burnley-seier til 2,15 over Stoke. Preston + Reading i en dobbel til 3,99 ganger pengene. Werder Bremen leverte med 3-0 til flotte 2,70 i odds mot Schalke. Og best av alle, Hoffenheims seier over Bayern München til deilige, deilige 5,15 ganger pengene. Hvilken dag!

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Den fantastisk fotballuken fortsetter onsdag, med deilige kamper fra Premier, deriblant Chelsea - Manchester City, som høydepunkt. Liverpool skal også i aksjon hjemme mot Bournemouth og Spurs gjester Swansea. I Eliteserien skal det spilles fem spennende kamper, Molde, Odd og Rosenborg skal alle i aksjon.

Napoli skal igjen bryne seg mot Juventus i Italia, Barcelona, Sevilla og Real Madrid skal i aksjon i Spania, de øvrige fire kampene i Tyskland skal spilles og GET-liga-finalen skal spille kamp nummer tre. Denne coktailen blir også til en deilig tippekupong.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 18.55.

Molde + Sporting Gijón, samlet odds 3,80.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Molde - Lillestrøm, H 1,55

Hjemmelaget hadde en svært tøff åpning borte mot nyopprykkede Kristiansund, men løste oppgaven eksemplarisk og sikret rundens kanskje mest imponerende seier med 1-0. Laget har kvalitet i alle ledd og Björn B. Sigurdarson virker like solid som alltid. De klokket inn 8-4-3 hjemme på Aker Stadion forrige sesong, tross enorme perioder uten form.

Ole Gunnar Solskjærs menn vant tilsvarende kamp 4-2 i fjor. Det virker ikke være noen endringer i troppsituasjonen til Molde.

LSK imponerte ingen da de slo Sandefjord 2-1 etter en sen snuoperasjon og fortjente kanskje å tape poeng i jubileumskampen. Likevel gir en slik snuoperasjon viktig selvtillit inn i denne tøffe bortekampen.

Arne Erlandsen ledet gultrøyene til syv poeng på tre bortekamper etter han tok over i fjor - alle på naturgress. Dagens kamp er på kunstgress og det taler til gresslaget LSKs disfavør. Bonke Innocent blir neppe klar, melder VG.

Vi går for Molde her, til 1,55. Dette er en odds vi ikke lar så ukombinert.

Sporting Gijón - Málaga, H 2,45

Hjemmelaget kjemper for livet og har fem poeng opp til trygg grunn. Da passer det godt at de endelig har funnet formen og de står med fem poeng fra de siste tre kampene sine, forrige hjemmekamp ble vunnet med 3-1 over bunnkollega Granada. Hjemmestatistikken er 4-2-8, de plukker rundt to tredeler av sine poeng hjemme.

Sist klarte de et svært imponerende bortepoeng mot Sevilla, men de betalte dyrt. Amorebieta, Vesga og Torres fikk alle gule kort og må stå over i dag. Fra før er forsvarer Lillo suspendert, så hele tre forsvarsspillere savnes. I tillegg er midtbanespiller Gómez og angriperne Viguera og Cop (toppscorer) ute med skader, så vertene stiller betydelig svekket til denne skjebnekampen. De skadde spillerne var ikke i aksjon i Sevilla. Samtidig er det verdt å merke at Jorge Meré og Douglas Pereira returnerer fra suspensjon.

Det er ligaens mest formsvake lag som kommer på besøk. Gjestene synker som en stein på tabellen og har tatt ett fattig poeng på de siste seks ligakampene sine. De returnerte fra landslagspause med 0-2-tap hjemme for Atletico Madrid.

Og det er på hjemmebane de har levert denne sesongen, 0-7-8 er deres elendige bortestatistikk denne sesongen.

Også bortelaget har sine skadeproblemer. Juankar og Recio er suspenderte, Koné, Torres, Duda, Kuzmanovic og En-Nesyri må alle stå over med skader. Fire av disse hadde vært startaktuelle.

Så selv om Sporting har en del fravær som gjør et spill risikabelt, virker det som om de endelig har våknet. Mot et Malaga uten selvtillit, form eller evner på bortebane, da kan de ta et langt steg mot fornyet kontrakt. H spilles til 2,45 og gir oss totaloddsen 3,80 på vår dobbel.

