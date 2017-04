Monaco flyr videre

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel Eliteserien: På tide at Brann får betalt

Oddsdobbel Norge: Gamsten og Tromsø mener alvor

Oddstips FA-cup: Arsenal til meget fristende odds

Oddstips La Liga: Scenen er dekket for Real Madrid

Tippetips: 12 rette lørdag - vi jakter ny tolver i dag

Eliteserien: Statusoversikt for alle lagene

V4/V5 Bro Park: Strålende galoppsøndag på Bro Park

Det er et strålende langoddsprogram som står foran oss søndag. Med all respekt for FA-cup semifinalen mellom Arsenal og Manchester City. Det er søndagens El Clasico mellom Real Madrid og Barcelona som er den aller største sportslige godbiten. Eliteserien byr på seks kamper, det er seks kamper også i OBOS-ligaen, en rekke kamper i Serie A og La Liga. Og det er kamper i Allsvenskan.

Herlig oddstreff lørdag

Nettavisen Sportspills sterke tipsflyt fortsetter og lørdag ble det treff for to av våre tre dobler på Langoddsen. Dobbelen med seire til Bournemouth og Swansea ga 3,41 i totalodds, mens dobbelen med seire til Nottingham Forest og Sheffield Wednesday ga 3,91 i totalodd.

Tolv rette på tippekupongen lørdag

Det ble også tolv rette for Nettavisens 432-rekker lørdag og på det forslaget ble det også 10 ganger 11 rette og 42 ganger ti rette. Tolv rette ga kr 3 400 i utbetaling og totalt ble det 6 040 kr tilbake på det forslaget.

Lyon - Monaco B 2,45 (senket fra 2,70 lørdag)

Høyinteressant toppkamp i Ligue 1 søndag kveld og her er det borteoddsen som må angripes.

Lyon har vært involvert i fryktelig mye drama de siste ukene. Først i hjemmemøtet mot Besiktas forrige torsdag, da det ble tribunebråk. Lyon vant tilslutt den kampen 2-1. Skulle så ut i bortekamp i serien mot Bastia forrige søndag, men også det ble det tribunebråk og kampen ble etterhvert avlyst. I torsdagens returmatch mot Besiktas endte det med 1-2 tap etter ordinær tid. Ekstraomganger måtte til og etterhvert også straffespark og til slutt tok Lyon seg til semifinale etter å ha vunnet straffekonken. I seriespillet er laget havnet i ingenmannsland på 4. plass hele 19 poeng bak Nice på tredjeplass. 11-0-5 på hjemmebane hittil, men røk faktisk hele 1-4 i forrige hjemmekamp mot svakt plasserte Lorient.

Monaco feide over Borussia Dortmund i begge kvartfinaleoppgjørene og er altså klar for semifinale i Champions League. Men er også til de grader involvert i gullstriden i Ligue 1. Før denne runden var laget på tabelltopp a poeng med serietoer PSG, men med en kamp tilgode. Har meget sterke 10-4-2 på bortebane denne sesongen.

Lyon var satt til 2,30-favoritt i denne, men lørdag kveld ble oddsene endret. Likefullt går vi etter Monaco-seier til 2,40 i odds.