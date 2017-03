Monaco har ingenting å tape

Tirsdagens oddtips gikk så å si i null, med et marginalt underskudd på til sammen tre oddstips. Leicester-seier til 2,95 ganger pengene satt som et skudd, men det var uhyre bittert å miste begge lag scorer i samme kamp og dermed også dobbelen med Juventus-seier på en svak straffebom. Nattens NHL-kamp mellom Montreal Canadiens og Chicago Blackhawks feilvurderte vi grovt.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 2: Manchester City lekker som ei sil

Tippekupongen: Denne kampen vinner selv United

V4 Romme: Herlig omgang med spennende objekter

V75 Momarken: Unionstrav med superpott i V75

På dagens langoddsprogram er det to deilige kamper i Champions League, Monaco mot Manchester City og Atlético Madrid mot Bayer Leverkusen. I tillegg er det utfor i Aspen og et par kamper fra NHL.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Monaco - Manchester City, H 2,50.

Andre kamp av to i Champions League-åttedelsfinalen - den første endte med en ellevill 5-3-seier til Manchester City etter at Monaco ledet både 2-1 og 3-2. Franskmennene har fulgt opp med fire hjemlige seirer på fire kamper og lørdag slo de Bordeaux 2-1 hjemme.

Monaco er et av de mest fintspillende lagene i Europa og de har scoret vanvittige 52 mål på 15 hjemmekamper i Ligue 1. I høst var de også solide på hjemmebane, med syv poeng på tre hjemmekamper i CL-gruppespillet.

Her vil de få bruk for all sin offensive kapasitet, med to mål å ta igjen. De styrkes av sine tre bortemål og tomålsseier holder så lenge Manchester City ikke scorer tre eller mer. Nøkkelstopperen Gamil Glik er suspendert etter gult sist, Boschilia og Carrillo går skadet.

Gode borte

Manchester City kommer nok til å delvis trives med denne kampen, for de spiller best når motstanderen åpner opp og gir dem rom - som Monaco må gjøre i kveld. I helgen slo de tilbake etter 0-0-kampen hjemme mot Stoke med en komfortabel 2-0-seier borte mot Middlesbrough i cupen.

På bortebane i ligaen har de vært knallsterke med 10-0-4 totalt, men i høstens CL-gruppespill maktet de bare å kapre to poeng i en tøff gruppe. Langtidsskadde Jesus og Gundogan er fortsatt eneste fravær.

Manchester City trenger ikke å vinne denne, men dette blir åpent og trolig svært målrikt. Og, tror vi, hjemmelaget som vinner om vi får en. H spilles til 2,50.

Klikk her for å levere denne!