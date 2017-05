Monaco må bli tatt på alvor

På onsdagens langoddsprogram er det noe magert utvalg og to kamper som virkelig frister - semifinalene Ajax mot Lyon og Monacos hjemmekamp mot Juventus.

Det ble en mager dag også tirsdag, med treff på ett av tre oddstips. Häcken gjorde jobben til 2,20 ganger pengene, mens vi ble fryktelig skuffet over Atlético i går. Tabben vår var at vi kombinert Bodø/Glimts seier med under 2,5 mål i Madrid i stedet for hjemmeseieren, som vi også hadde argumentert for.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Monaco - Juventus, H 2,85.

Semifinale i Champions League, første kamp av to. Det betyr at presset er på Monaco for å ta med seg et godt resultat til Torino, hvor Juventus normalt er meget sterke. Monaco har nok en følelse av at de har ingenting å tape - den store bragden var å komme til denne semifinalen i det hele tatt.

Mens de har høvlet over forsvar både hjemme i Ligue 1 og i Champions League mot svake forsvar, møter de i dag verdens kanskje beste forsvar i Juventus. Det blir en helt annen kamp og de kommer ikke til å få like mye rom til å boltre seg i. Samtidig vil fryktløsheten til monegaskerne være deres viktigste våpen.

For å ta statistikken: Monaco har vunnet seks og spilt én uavgjort på hjemmebane i Champions League, kvalifisering inkludert, med vanvittige 15-1-1 og 57-13 i målforskjell i ligaen.

Bakayoko har brukket nesen, men spiller trolig med maske. Begge backene i Sidibé og Mendy er endelig tilbake, så hele førstelleveren er klar.

Solide

Vi mener ikke å si at det blir en lett oppgave mot dette svært solide og samspilte Juventus-laget, dog. Italienerne er favoritter til å gå videre, men i denne første enkeltkampen har de "råd" til å ta et ettmålstap, deres vanvittige hjemmestatistikk tatt i betraktning.

Fredag viste de noen defensive svakheter med 2-2 borte mot sterke Atalanta, men de har holdt nullen i åtte av ti Champions League-kamper denne sesongen.

Den faste midtbanespilleren Sami Khedira er suspendert, uten at erstatteren Claudio Marchisio kan regnes som et særlig stort steg ned. Ellers er alle førstelagsspillere intakt.

I slike dobbeltoppgjør vil det alltid være aktuelt å backe hjemmelaget i kamp nummer én og vi setter vår tillit til fryktløse Monaco. Til 2,85 ganger pengene må det være et forsøk.

