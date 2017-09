Montenegro kan ødelegge Danmarks VM-håp

Mandagens langoddsprogram har sitt store sportslige høydepunkt i VM-kvalifiseringskampen mellom Tyskland og Norge, men spillemessig er ikke denne den mest interessante. Det er derimot flere av de andre kvalifiseringskampene som spilles mandag kveld.

Montenegro - Romania H 2,50 (spillestopp kl 20.40)

Gruppe E som er Danmarks gruppe og her er det meget spennende om VM-plassene når det gjenstår tre kamper. Montenegro gjorde jobben og vel så det borte mot Kasakhstan fredag kveld og vant overbevisende 3-0. Er på 2. plass i gruppa med samme antall poeng som Danmark, men med ti plussmål mot Danmarks åtte. Har hjemmekamp mot Danmark i neste runde og avslutter med bortekamp mot Polen. Både Danmark (borte mot Armenia) og Polen (hjemme mot Kasakhstan) har klart overkommelig oppgaver i sine respektive kamper mandag, så det er tre poeng som gjelder for Montenegro her.

Romania måtte ha hjelp av utvisning og overtidsminutter for å beseire bortesvake Armenia fredag (vant 1-0) og er på de nærmeste hektet av i kampen om andreplassen, all den tid laget har fire poeng opp til både Montenegro og Danmark, og i tillegg har en meget vrien bortekamp mot Danmark i den siste kvalifiseringskampen.

Det skal være klar fordel Montenegro her og 2,50 på hjemmeseier er strålende odds.