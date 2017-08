Mourinho har mest å bevise

Tirsdagens langoddsprogram er i stor grad preget av den engelske ligacupen, som har sin første runde i aften. Det spilles fotball på resten av kontinentet også, mest interessant er supercup-finalen til UEFA mellom Real Madrid og Manchester United.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 2: Rösler sulten på cupsuksess

V4 Solänget: Gå ikke glipp av toppobjektet i lunsjen

Det ble en nedtur mandag, uten tilbakebetaling på to tips. St. Pauli mistet sin ledelse to ganger, mens Vålerenga var fryktelig tafatte på Marienlyst.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Real Madrid - Manchester United, U 3,20.

UEFA supercupfinale mellom regjerende Champions League- og Europa League-vinner, spilles i heten i Skopje, Makedonia. Real Madrid er så å si slik vi forlot dem i vår, med unntak av at Álvaro Morata og Danilo, begge som backuper å regne, er solgt til England.

Det betyr stor kontinuitet og det gjør at de i utgangspunktet har bedre forutsetninger enn Real Madrid i dagens kamp. Dét, og at laget er et par hakk bedre. Los Galacticos vant denne cupen i fjor, etter uavgjort i full tid mot Sevilla.

Cristiano Ronaldo er nettopp tilbake fra ferie og starter neppe. Gareth Bale er også tvilsom, men har større sjanser til å starte.

Spenstige nysigneringer

Manchester United har som vanlig vært aktive med sjekkheftet i sommer, og det er ventet tre debutanter i aften: Victor Lindelöf, Romelu Lukaku og Nemanja Matic.

Det passer godt, for de må klare seg uten en rekke forsvarere. Bailly og Jones er suspenderte, mens Rojo og Shaw er langtidsskadde. Heller ikke Ashley Young er tilbake fra sin skade.

Mourinho er en trofégrossist uten like og ønsker naturligvis å gjøre alt for å sikre denne pokalen. Det at han ble sparket fra Real Madrid under bitre omstendigheter demper nok ikke denne lysten, så det er et personlig aspekt her også.

Mourinho er en finalespesialist uten like og har nok av triks til å nøytralisere det i utgangspunktet bedre Real Madrid-laget her. Vi tror på uavgjort ved full tid i varmen i Skopje og spiller det til 3,20.

Klikk her for å levere!