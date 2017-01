Mourinho tenker bare på én ting

Torsdagens langoddsprogram er noe magert, men det finnes noe å spille på for de fleste. GET-ligaen og SHL har full runde, Frankrike møter Slovenia i VM-semifinale og Hull er vertskap for Manchester United i ligacup-semifinalen, blant annet.

Det ble en minus-dag onsdag, med Leeds- og Juventus-dobbelen til 2,54 i odds som eneste høydepunkt av totalt fire tips. Bittert å miste Celta Vigo-seier til 4,50 i odds på den måten, mens Liverpool- og Vitoria Setubal-tipsene var rene feilvurderinger.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Under 2,5 mål i Hull - Manchester United, 1,93 i odds.

Andre kamp av semifinalen i ligacupen, gjestene leder 2-0 fra første oppgjør. Dermed er det Hull som må jage seier, og de har sett klart forbedret ut under Marco Silva. Dessverre fikk de et stort skudd for baugen med budene akseptert på Robert Snodgrass, deres viktigste offensive spiller er ikke med i dag. Nykommeren Lazar Markovic er tvilsom og starter neppe.

Uansett, Hull må jakte scoringer og spørsmålet er om de er gode nok til det, mot et United-lag som kan spille på resultat og ikke har noen grunn til å ta risiko. De tre siste innbyrdeskampene har endt under 2,5, for øvrig.

For å ta statistikken i ligaen: Hull har gått over 2,5 i tolv av 22 kamper. United har gått over i ni av 22 kamper i ligaen.

Et Mourinho-lag som ikke må score mål, det kommer neppe til å prøve å score mål. Her gjelder det å avansere til finalen og vi tviler på om Hull har kvaliteten til å score de nødvendige målene her.

Vi utnytter at over 2,5 er favoritt og spiller under til pene 1,93 i odds.

