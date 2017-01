Nå begynner moroa for Sam Allardyce

Mandagen ble en gledelig start på ukens oddstips, mest takket være Readings flotte snuoperasjon fra 2-0 til 2-3 borte mot Bristol City til 3,20 i odds. Everton leverte også til 2,10 i odds og sørget for et pent overskudd på totalt fire oddstips.

Den engelske fotballen ruller videre med tre spennende kamper, høydepunktet er Bournemouth - Arsenal. Ellers spilles cupkamper i Spania.

I Tour de Ski er det duket for spennende Skiathlon-renn, der nordmenn naturligvis er favoritter for begge kjønn. Dagens flotte langoddsprogram avsluttes med en del kamper i NHL.

Dagens dobbel 1, innleveringsfrist klokken 20.55.

Crystal Palace + Stoke, samlet odds 2,86.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Crystal Palace - Swansea, H 1,68

Sam Allardyces tredje kamp som Palace-manager og den første han er forventet å vinne. 1-1 borte mot Watford - etter å ha tatt ledelsen - og 2-0-tap for Arsenal borte er en godkjent start for den tidligere England-sjefen.

Men seier i dag er forventet og 2-1-6 er den skuffende hjemmestatistikken Allardyce arvet fra Pardew. Midtbaneduoen Joe Ledley og James McArthur er begge tvilsomme, men rekker trolig kampen. Skadesituasjonen er ellers uendret, som betyr at Fryers, Wickham, Souare og førstekeeper Steve Mandanda er blant de skadde.

Swansea har Paul Clement på vei over, han kommer til å se dagens kamp fra tribuneplass og ikke ha noe med laget å gjøre. I helgen ble det 0-3-tap hjemme for Bournemouth, deres fjerde strake nederlag, og de fremstår så utrolig porøse og tannløse på samme tid.

Bortestatistikken er elendige 1-1-7, seieren kom på åpningsdagen. Opptil fire viktige spillere kan være ute i dag, angriperne Fernando Llorente og Wayne Routledge er begge tvilsomme, mens Jefferson Montero og stopperen Jordi Amat (suspendert) definitivt mister kampen.

Palace er det klart beste laget av disse to og på Allardyces første hjemmekamp skal de klare tre poeng. 1,68 er litt kjip odds, dog.

Stoke - Watford, H 1,70

Poengmessig er formen elendig for hjemmelaget, to de siste fem er lite å skryte av, men motstanden har også vært av det solide slaget. Tapene har kommet borte for Arsenal, Liverpool og Chelsea, samt to poengdelinger hjemme mot Southampton og Leicester.

Hjemmestatistikken er ikke bedre enn 3-3-3 for Mark Hughes' menn denne sesongen. De siste tre hjemmekamper har gitt fem poeng.

Marko Arnautovic returnerer fra sin suspensjon, samtidig mister de Sobhy og Bony til Afrikamesterskapet. Jonathan Walters er regnet som tvilsom.

Watford er også i elendig form og leverte en ynkelig innsats mot Tottenham i helgen, 1-4-tap ble det hjemme. Dermed har de ett poeng fra de siste fire kamper og jevnt over svakt spill i alle disse kamper.

Amrabat og Zuniga er de to siste på en etter hvert langt skadeliste, som teller hele tolv mann. Blant disse er nøkkelspillere som Pereyra, Berahmi og Janmaat. En liten boost er at Britos er tilbake i forsvaret.

Her møtes for formsvake lag, men det er Watford som ser mest trøstesløse ut. Med alle sine skader, må troppen begynne å bli tynnslitt og sliten. 1,70 er grei odds på hjemmeseier og spilles, dette gir totaloddsen 2,86.

