Dagens langoddsprogram er godt og variert. I Garmisch er det utfor med to norske favoritter, Alexander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud. Norges håndballherrer skal i aksjon mot Kroatia i en historisk VM-semifinale og flere spennende fotballkamper tyvstarter helgen - deriblant Derby - Leicester i FA cupen.

Torsdagen ble svak, med null tilbakebetaling på to tips.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 20.40.

Osasuna - Malaga, H 2,80.

Skjebnekamp for hjemmelaget, som ligger helt sist med bare ni poeng fra 19 kamper. Under den nye trener Petar Vasiljevic har Osasuna sett klart forbedret ut i hans tre ligakamper, selv om det har resultert i bare tre poeng. Offensivt ser det spesielt lovende ut, med syv scoringer på disse tre kamper, seks av dem mot sterk motstand i Sevilla og Valencia.

Nå er det dags for sesongens første hjemmeseier, de har udugelige 0-3-7 på eget gress denne sesongen. Ikke rart de ligger sist!

Skadetrykket har lettet en god del den siste uken, men fortsatt er tre viktige spillere i midtbanespiller Tienza (suspendert), førstekeeper Nauzet og den faste forsvareren Miguel Flaño utilgjengelig for vertene.

Elendige borte

Osasuna er elendige hjemme og Málaga er nesten like elendige borte, 0-4-6 er katastrofale tall for Marcelo Romeros menn. Kanskje enda mer alamerende er den svake formen, for bortelaget har nemlig tapt de siste fire kampene i ligaen. Motstanden har vært godt og alle disse fire lagene har vært fra topp åtte på tabellen.

Koné og En-Nesyri spiller Afrikamesterskapet og er ikke tilgjengelige. Forsvarerne Rica og Torres, midtbanespiller Kuzmanovic og toppscorer Sandro Ramírez er alle ute med skader. Alle disse seks ville vært aktuelle for en plass i startelleveren.

Det er nå eller aldri for Osasuna og de har sett såpass forbedret ut at årets første hjemmeseier er innen rekkevidde. De har ikke noe valg. Og mot form- og bortesvake Málaga, som atpåtil har et lass med skader, da synes 2,80 på hjemmeseieren å være svært spennende odds.

Klikk her for å levere denne!