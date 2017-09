Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel 1: Nå er det alvor for King

Oddsdobbel 2: Hjemmedobbel fra Allsvenskan

Oddstips Ligue 1: Toulouse til strålende odds

Oddstips dansk Superliga: Tøff bortekamp for Grytebust

V65 Solvalla: Herlig V65-omgang i vente

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss fredag med kamper fra både Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, dansk superliga og Allsvenskan på menyen. De norske fotballjentene spiller VM-kvalik mot Nord-Irland. I tillegg er det full serierunde i Ligue 2 i Frankrike.

Rosenborg ble som ventet kjørt kraftig borte mot Real Sociedad torsdag kveld, og klarte dessverre heller ikke å score mål (som var et av våre tips torsdag). Dog ble det flott klaff for dobbelen med seire til Atalanta og Slavia Praha til solide 4,39 i odds, og Østersund innfridde som vårt frekke singelspill borte mot Zorya Lugansk til spenstige 4 i odds.

Bournemouth - Brighton H 1,90 (spillestopp kl 20.40)

1-8 i målforskjell og fire tap er status for Eddie Howe, Joshua King og Bournemouth etter de fire første serierundene i Premier League. Nå har laget riktignok støtt på Manchester City og Arsenal i de to siste seriekampene og premierekampen borte mot West Bromwich var heller ingen enkel kamp. Men hjemmekampen mot Watford i andre serierunde, var en skuffelse (0-2). Hadde ett poeng i lomma langt inn i overtiden i den siste hjemmekampen mot Manchester City, men fikk altså mål imot sju minutter på overtid. Callum Wilson er fortsatt ute for Bournemouth, ellers er det lite nytt for Howes mannskap.

Nyopprykkede Brighton har levert bra hittil og står med fire poeng etter de fire første serierundene. Forventet hjemmetap mot Manchester City i seriepremieren (0-2), deretter et like forventet bortetap mot Leicester (0-2). Men de siste seriekampene har gitt uttelling, først med 0-0 borte mot Watford og sist helg solide 3-1 hjemme mot West Bromwich. Mannskapsmessig er det intet nytt for Brighton.

1,90 på at Bournemouth vinner kveldens kamp og tar sine første poeng, er som det må være og spilles.

Eibar - Leganes H 2,00 (spillestopp kl 20.55)

Lille Eibar med en helt grei seriestart, selv om to av tre kamper er tapt. Innledet sesongen med å vinne 1-0 borte mot Malaga, mens det ble 0-1 tap hjemme for Athletic Bilbao i den eneste hjemmekampen som hittil er spilt. Sist helg ble hjemmesterke Sevilla for tøffe og vant 3-0. Viktige Pedro Leon (ti seriemål forrige sesong) er fortsatt ute for Eibar, men Eibar har ingen nye fravær.

Leganes berget plassen sent forrige sesong, men innledet årets sesong med to 1-0 seire. Først 1-0 seier hjemme mot svake Alaves, deretter en noe overraskende 1-0 seier borte mot Espanyol. Det førte til at "hele Norge" satt pengene på laget hjemme mot Getafe sist fredag og det gikk selvsagt som det måtte gå, Leganes tapte 1-2.

Eibar hadde solide 10-3-6 på hjemmebane forrige sesong, mens Leganes hadde svake 3-5-11 på bortebane. Tilsvarende seriekamp forrige sesong endte med 2-0 til Eibar. 2,00 på hjemmeseier ser ut som et bra valg her og kombineres med seier til Bournemouth. Totalodds på denne dobbelen 3,80.