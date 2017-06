Nå er det alvor for Predators

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i Champions League-finalen mellom Juventus og Real Madrid, men byr også på Eliteseriekampen mellom Stabæk og Lillestrøm. I tillegg er det masse norsk fotball fra 2 og 3. divisjon og det spilles flere kamper i Allsvenskan. Natt til søndag spilles tredje kamp i Stanley Cup-finalen mellom Nashville Predators og Pittsburgh Penguins.

Nashville Predators - Pittsburgh Penguins H 2,30

Den tredje kampen i best av sju i Stanley Cup og Pittsburgh har gjort jobben i sine to første hjemmekamper og leder dermed finaleserien med 2-0.

Det er kanskje litt overraskende siden Nashville Predators imponerte så stort i kvartfinalene mot Chicago Blackhwaks (4-0 i kamper) og i semifinalene mot St. Louis Blues (4-2 i kamper. Predators var klart best i den første finalekampen mot Pittsburgh og vant blant annet skuddstatistikken med 26-12. Også i den andre finalekampen vant Predators skuddstatikken klart, nå med 38-27. Dessverre for Predators har ikke finalekampene hittil vært vellykkede for målvakt Pekka Rinne som har hatt en elendig redningsprosent i de to kampene.

Men natt til søndag er det endelig hjemmekamp for Nashville Predators. De fem hjemmekampene i sluttspillet hittil, to mot Chicago Blackhawks og tre mot St. Louis Blues ble alle vunnet og den eneste hjemmekampen laget hadde mot Pittsburgh Penguins i grunnserien ble vunnet 5-1.

2,30 er oddsen på at Nashville slår tilbake med seier natt til søndag og kommer tilbake i denne finaleserien. Den oddsen er klart spillbar.