Nå er Everton på gang

Også fredagen endte med solid pluss for Sportspills oddstips, som har levert overskudd i fire av fem dager så langt denne uken. Sergej Ustjugov vant 10-kilometeren til flotte 3,35 i odds og Vancouver Canucks leverte som vårt hockeyspill i natt til 2,30 i odds. Da overlever vi å ha gått skikkelig på trynet i West Ham - Manchester City-kampen.

Det er FA cup-helg og alle Premier League-lagene skal i aksjon i løpet av denne helgen. Lørdag spiller lag som Arsenal og Manchester United. Ellers er det øvelser i både Tour de Ski og for skiskytterne. Dagen avsluttes med full runde i NHL.



Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 15.55.

Everton + Queens Park Rangers, samlet odds 3,65.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det!

Everton - Leicester, H 1,70

Det svinger igjen av Ronald Koemans menn, som tok en kruttsterk 3-0-seier hjemme over Southampton mandag. De seneste seks Premier League-kamper har gitt ti poeng for the Toffees, som har sterke 5-4-1 på hjemmebane så langt denne sesongen.

Lagene møttes i romjulen og Everton gikk seirende ut av den kampen, 2-0 på King Power Stadium var en viktig opptur. Koeman er ventet å stille med et sterkt mannskap i dagens kamp.

Idrissa Gueue er med i Afrikamesterskapet, James McCarthy, Cominic Calvert-Levin og Maarten Stekelenburg er ute med skader.

Leicester deltok i en av sesongens svakeste fotballkamper da de spilte 0-0 mot Middlesbrough mandag, uten forsøk på å vinne kampen. Det var deres andre strake poengdeling på reisefot, uten at 0-3-7 som totalstatistikk er spesielt imponerende tall i ligaen.

Riyad Mahrez, Islam Slimani og Daniel Amartey har forlatt for Afrikamesterskapet. Jamie Vardy er tilbake fra sin suspensjon og nysigneringen Wilfried Ndidi er med i troppen.

Everton virker motivert og i god form, hjemme er de også solide. Det bør bety seier mot et bortesvakt Leicester-lag. H til 1,80 spilles.

Queens Park Rangers - Blackburn, H 2,15

Endelig fikk Ian Holloway sin etterlengtede opptur, nå har Rangers to rake 2-1-seirer, over henholdvis Ipswich og Wolverhampton. Dermed er det plutselig et stykke ned til rød sone og en fem kamper lang rekke med tap ble brutt.

Holloway har sagt at han skal stille med et sterkt mannskap i denne cupkampen. Hjemmestatistikken er ikke all verden, den lyder 4-3-6. Sylla og Luongo er tvilsomme, mens Michael Doughty og Darnell Furlong er cup-tied.

Blackburn er et snodig lag, ligger på nedrykksplass i Championship, men har slått topplaget Newcastle to ganger på to forsøk. Det var nettopp Newcastle de slo mandag, 1-0 i det som beskrives som et ran.

Likevel ligger Rovers fortsatt på nedrykksplass og det er grunn til å tro at de velger å hvile noen spillere i denne kampen. Corry Evans og Craig Conway er uansett ute med skader.

Her backer vi vertene og oddsen 2,15 gir en spenstig totalodds på 3,65.

