Nå har Sheffield United mye å tape

Champions League er tilbake denne midtuken og det er motsatte oppgjør av hva som ble spilt for to uker siden. Det betyr at fyrverkeriet Roma - Chelsea skal i aksjon, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG og Bayern München er blant de andre lagene som skal i aksjon. I tillegg er det full runde i engelsk Championship.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 1: United har snørt igjen sekken

Oddstips 2: Chelsea har full kontroll

V4 Eskilstuna: Vi jakter ny opptur i lunsjen

Det ble et lite underskudd mandag, da Burnleys seier over Newcastle til 2,55 ganger pengene ble eneste treff blant tre oddstips.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Queens Park Rangers - Sheffield United, H 2,40.

Hjemmelaget kommer fra en knallsterk 2-1-seier over forhenværende serieleder Wolverhampton i helgen, som fikk slutt på en fem kamper lang rekke uten seier. På hjemmebane har de, i sann QPR-stil, gjort det soleklart best, 4-2-1 er tallene så langt.

Ian Holloway må løse en nøtt på stopperplass, ettersom Joel Lynch er suspendert med fem gule kort. Ellers er Onuoha, Hall og Perch fortsatt ute med skade.

Gjestene har tre ettmålsseire på rad og tok over tabelltoppen med sin knallsterke 2-1-seier over Leeds i helgens Yorkshire-derby. Mye marginer har gått deres vei og seieren som den i helgen kostet nok mye. Uansett kan vi trygt slå fast at alt har gått over forventning for de nyopprykkede, men nå er de plutselig i en posisjon der de har noe å tape, dette presset har påvirket mangt et lag tidligere.

Tre av deres fire tap har kommet på reisefot, men 4-0-3 er likevel solide tall. De har ingen nye skadeproblemer, men også bortelaget har en suspensjon, nemlig midtbanespiller John Fleck.

Sheffield United begynner nok allerede å tenke konsekvenser etter de tok over tabelltoppen og det kan gjøre dem sårbare mot hjemmesterke QPR. Vi forsøker H til 2,40 her.

Klikk her for å levere!