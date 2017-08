Nå må Everton levere

Fredag måtte vi tåle et lite tap. Sandefjord leverte til 1,95 ganger pengene mot Sogndal, men Zulte Waregem fulgte ikke opp og tapte gevinsten fra Eliteserie-kampen.

Endelig er det full Premier League-runde igjen og det er noen vanvittig spennende kamper som møter oss allerede. Chelsea, Manchester City, Liverpool og Everton skal alle i aksjon denne lørdagen. Molde - Rosenborg kan bli en sesongavgjørende kamp her hjemme i Eliteserien og det spilles mye deilig fotball på resten av kontinentet.

Dagens dobbel 1, innleveringsfrist klokken 15.55.

Everton + Southampton, samlet odds 2,64.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Everton - Stoke, H 1,65

Toffees-sjef Ronald Koeman hadde sett seg ut denne sommeren som den mest viktige i hans Everton-prosjekt og har fått midlene til virkelig å styrke laget. Jordan Pickford, Michael Keane, Wayne Rooney, Davy Klaaesen og Sandro Ramirez er alle strålende signeringer, men de mangler en toppspiss som kan erstatte Romelu Lukakus 25 PL-mål forrige sesong.

Koeman gjorde virkelig Goodison Park til et fort forrige sesong og klokket inn på meget sterke 13-4-2. Dét, kombinert med sommerens sterke overgangsaktivitet, gjør det nærliggende å tro på en ny god sesong på eget gress for de blåkledde.

Wayne Rooney, Jordan Pickford og Michael Keane er ventet å debutere, mens midtbanespillerne Ross Barkley og James McCarthy er skadde.

Stoke har på sin side opplevd en aldri så liten stagnasjon under Mark Hughes og de var aldri i nærheten av noe da de endte på en 13. plass forrige sesong. Crouch ble toppscorer med sine syv mål og i sommer har de mistet sin kanskje viktigste offensive spiller, Marko Arnautovic. Spillerne som har hentet inn er ikke nødvendigvis spillere som tar dem til det neste nivået.

The Potters slet også stor mot topplagene forrige sesong og tok ett poeng mot Everton. 4-5-10 var bortetallene. Darren Fletcher, Max Choupo-Moting og Kurt Zouma er ventet å debutere i dag.

Det er alt annet enn optimisme som rår i Stoke om dagen, men for Everton er det stikk motsatt. Vi tror dagens kamp viser hvorfor og spiller H til 1,65.

Southampton - Swansea, H 1,60

Det ble med én sesong for Claude Puel på St. Mary's, som tross sin åttendeplass ikke imponerte nok til å få fornyet tillit. Inn har Mauricio Pellegrino kommet, som ledet spanske Alavés til en sterk niendeplass og cupfinale forrige sesong, langt bedre enn hva budsjettene deres skulle tilsi.

Han overtar et Saints-lag som for en gangs skyld ikke har mistet alle sine beste spillere, selv om det er usannsynlig at stopperen Virgil van Dijk får en rolle i klubben fremover - han har vært utestengt fra førstelaget i påvente av hans overgang ut. Inn har de hentet midtbanespilelren Mario Lemina fra Juventus og Jan Bednarek, sistnevnte er ikke ventet å få en stor rolle denne sesongen.

Overgangssagaen rundt Virgil van Dijk gjør at han neppe spiller. Laget er skadefritt.

Swansea-sjef Paul Clement går mot en ny sesong med ryggen mot veggen, etter at han ledet dem imponerende til ny kontrakt forrige sesong. Gylffi Sigurdsson har etter alle solemerker spilt sin siste Swansea-kamp og han var direkte involvert i en tredjedel av svanenes mål de siste tre sesongene. Få spillere er uerstattelige, men Sigurdsson er nettopp det.

Det hjelper ikke at toppscoreren fra forrige sesong, Fernando Llorente, mister de første par kampene og at sommerens signeringer har vært svært så beskjedne. Midtbanespiller Roque Mesa fra Las Palmas virker som en god signering, Tammy Abrahams óg, men begge vil trenge tid til å tilpasse seg en ny liga.

Gylffi Sigurdsson er ikke involvert i aften grunnet den ventede overgangen til Everton. Ki Sung-yeung og Nathan Dyer er i tillegg til Llorente skadet.

Southampton virker å ha noe virkelig positivt på gang også denne sesongen og vi tror de får en god sesongstart mot et tynt Swansea-lag. H spilles til 1,60 og gir oss totaloddsen 2,62 på vår favorittdobbel.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 15.55.

Brentford + Sheffield Wednesday, samlet odds 3,15.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Brentford - Nottingham Forest, H 1,75

Brentford hadde en utrolig motflyt i sesongåpningen mot Sheffield United og brant noen gigantiske sjanser i en kamp de tapte 1-0. En vanskelig åpningskamp, men de spilte godt og trener Dean Smith var fornøyd etter kampen.

The Bee's var klart best på hjemmebane forrige sesong (11-5-7), inkludert en 1-0-seier over dagens motstander. Sergi Canos er tvilsom, ellers skadefritt.

Nottingham var heldige, svært heldige, som slo Millwall sist, nykommeren var det klart beste laget i den kampen. Vi husker hvordan skogvokterne så vidt berget plassen forrige sesong og de leverte skrekkelige 2-5-16 på reisefot.

Gjestene kan stille samme lag som slo Millwall i serieåpningen.

Brentford er normalt svært gode hjemme og Nottingham tilsvarende dårlige. Vi tror flyten snur for begge lag og spiller H til 1,75.

Sheffield Wednesday - QPR, H 1,80

Carlos Carvahal og hans Wednesday-lag fikk ikke sesongåpningen de håpet på, med et sent 1-0-tap for Preston på bortebane. Fjorårets fjerde beste lag var meget gode på eget gress og klokket inn på 15-2-6 hjemme på Hillsborough.

Vertene er verken nevneverdig styrket eller svekket, men har fra før en av de bedre lagene i ligaen. De slo QPR i begge av fjorårets møter mellom lagene. Steven Fletcher er tvilsom etter en smell i midtuken, Liam Palmer er skadet.

QPR og Ian Holloway fikk en fin sesongstart, med 2-0-seier over fjorårets tapende playoff-finalist Reading. Et Reading-lag som riktig nok er ventet å slite. Slite gjorde også QPR store deler av forrige sesong, borte leverte de svake 6-4-13.

Alex Baptiste er klar for debut, mens Steven Caulker er aktuell etter skade.

Sheffield Wednesday hadde bra kontroll på QPR forrige sesong og vi tror trenden fortsetter. H spilles til 1,80 og gir oss totaloddsen 3,15 på vår dobbel.

