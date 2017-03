Nå må Simeones menn levere

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram er som vanlig svært så innholdsrikt og i Premier League er det naturligvis Manchester City mot Liverpool som er den store godbiten. Utover dette er det tilnærmet full runde i Serie A, og i Spania er både Atletico Madrid, Sevilla og Barcelona i aksjon. Det er ellers masse vintersport på menyen.

Atletico Madrid - Sevilla H 1,65 (spillestopp 16.10)

Det ble en ren transportetappe for hjemmelaget i returoppgjøret i Champions League mot Bayer Leverkusen og enkelt avansement til kvartfinalen.

I seriespillet har det derimot gått litt på tverke for Atletico denne sesongen og med elleve serierunder igjen å spille, ligger Atletico på 4. plass, hele 13 poeng bak serieleder Real Madrid. Kun de tre øverste plassene i seriespillet gir direkte plass til gruppespillet i Champions League, 4. plass betyr kvalik. Hjemme på Vicente Calderon står laget med 9-2-2. Augusto Fernández og Tiago Mendes er fortsatt ute, mens Fernando Torres, Kevin Gameiro og Gabi er tilbake i troppen etter sine skadeproblemer (kilde Petter Veland)

På den viktige 3. plassen ligger kveldens motstander Sevilla. De burde naturligvis ha avgjort sitt åttedelsmøte mot Leicester i hjemmekampen, men vant den kun 2-1 etter massivt sjansesløseri. Endte opp med å tape bortekampen 0-2 og røk altså ut av Champions League. I den hjemlige ligaen har det heller ikke gått på skinner på slutten med to strake poengdelinger mot moderat motstand. Sevilla står ellers med 7-4-3 på bortebane.

Nicolás Pareja, David Soria, Michael Krohn-Dehli og Benoit Trémoulinas er skadet, Matías Kranevitter og Luciano Vietto kan ikke spille siden de er på lån fra nettopp Atlético Madrid, mens Gabriel Mercado, Samir Nasri og Vitolo er tilbake siden forrige LaLiga-kamp (kilde Petter Veland).

Atletico Madrid må vinne denne kampen og skal normalt fikse det også mot et Sevilla-lag med nedadgående formkurve. 1,65 på hjemmeseier er snaut, men får gå.

Deportivo La Coruna - Celta Vigo H 2,10 (spillestopp 18.25)

Vi dobler opp Atletico Madrid med en annen hjemmeseier fra La Liga. Tradisjonsrike Deportivo har vært i trøbbel denne sesongen, men etter at Pepe Mel overtok managerjobben, er laget ubeseiret. Tok altså skalpen på Barcelona i den forrige hjemmekampen, og står med 2-2-0 på de fire siste seriekampene, tre av dem riktignok spilt på hjemmebane. Der står laget med 5-4-4. Har åtte poeng ned til Granada under streken.

Celta Vigo har prioritert suksess i Europa League i det siste. Valgte å spare noen av sine beste spillere i hjemmemøtet mot Villarreal sist helg og røk 0-1 der. Tok så en meget sterk borteseier mot Krasnodar i Europa League torsdag kveld og er klare for kvartfinale i den turneringen. Er havner i ingenmannsland i seriespillet på sin 12. plass og har ellers svake 2-4-7 på bortebane.

Hjemmelaget mangler skadde Sidnei og suspenderte Fernando Navarro, men får tilbake Pedro Mosquera, Guilherme dos Santos og Florin Andone siden sist. Gjestene mangler på sin side Rubén Blanco og Marcelo Díaz grunnet skade, mens både Jonny Castro, John Guidetti, Pione Sisto, Andreu Fontàs og Pablo Hernández er tilbake i troppen sammenlignet med forrige seriekamp som endte med 0-1 hjemme mot Villarrea forrige helg (kilde Petter Veland).

Hjemmelaget skal stå som favoritter her og tar bortimot farvel med nerykksspøkelset med tre poeng her. Et slitent Celta Vigo bør være overkommelig motstand og 2,10 på hjemmeseier er helt grei odds. Deportivo spilles i en dobbel med seier til Atletico Madrid. Totalodds 3,47.