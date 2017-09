Nå mener Leeds alvor

Champions League er endelig tilbake på programmet og Manchester United, Barcelona, Juventus, Chelsea, PSG og Bayern München skal alle i aksjon denne aftenen. I tillegg er det full rulle i Championship og lavere engelske divisjoner, samt toppkampen Start - Bodø/Glimt i norsk OBOS-liga.

Mandagen ble skuffende med null treff på tre tips og formen vår er for tiden svak.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Leeds + Queens Park Rangers, samlet odds 3,36.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Leeds - Birmingham, H 1,60

Leeds-fansen klyper seg i armen etter denne fantastiske sesongstarten, som har gitt fire seire og to poengdelinger så langt. De siste tre kampene er alle vunnet og i helgen slo de Burton Albion hele 5-0 på hjemmebane. Ikke nok med det: De har møtt flere topplag denne sesongen.

Dermed har Thomas Christiansen overgått alle forventninger så langt og de kan ta over tabelltoppen med seier i aften.

Vurnon Anita og Eunan O'Kane måtte begge av banen i helgen, men er klare til kamp. Spissen Pierre Michel-Lasogga er med i troppen, men kan være uaktuell grunnet barnefødsel.

En grei sesongstart har tatt en vending til verre for Harry Redknapp og hans Birmingham, som nå står med tre rake nederlag. Kun målforskjellen holder dem over den røde nedrykkssonen.

På bortebane har det gått særlig svakt, med null poeng på tre kamper. I det minste er de uten nye skader eller suspensjoner.

Leeds er i kalasform og Birmingham er i alt annet enn det. H spilles til 1,60.

Queens Park Rangers - Millwall, H 2,10

Ian Holloway og QPR har fått en god start på sesongen, med ti poeng fra de første seks kampene. Ni av disse poengene er tatt på deres tre hjemmekamper, våre mattekyndige lesere skjønner at de har full pott så langt.

Forsvarerne James Perch og Grant Hall er langtidsskadde og mister store deler av sesongen, så tidligere kaptein Clint Hill trener med laget for å gi dem større valgmuligheter i forsvar.

Nyopprykkede Millwall fikk en drømmeavslutning før landslagspausen med 4-0-seieren over Norwich, men landet trygt på jorden etter pausen med 1-0-tap borte for Wolverhampton. Kun ett av deres fem poeng er tatt på bortebane, det er nok hjemme i the Den de må gjøre jobben.

Spissen Tom Elliott er tvilsom etter en treningsskade. Vingen Aiden O'Brien er suspendert etter å ha blitt utvist sist.

QPR er i flytsonen og det spesielt på hjemmebane, Millwall har hatt lite å stille opp med på reisefot så langt. Vi spiller H til 2,10 og får totaloddsen 3,36 på denne hjemmedobbelen.

