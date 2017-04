Napoli får ny revansjesjanse

For andre tirsdag på rad har Sportspills langoddstips eventyrlig tilbakebetaling og i går gjorde vi rent bord. Unnskyld skrytet, men dette var heftig: Burnley-seier til 2,15 over Stoke. Preston + Reading i en dobbel til 3,99 ganger pengene. Werder Bremen leverte med 3-0 til flotte 2,70 i odds mot Schalke. Og best av alle, Hoffenheims seier over Bayern München til deilige, deilige 5,15 ganger pengene. Hvilken dag!

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 1: Chelsea setter skapet på plass

Oddstips 2: Crystal Palace går på vannet

Oddstips 3: Molde virker klart forbedret

Oddstips 5: Hull fortsetter redningsaksjonen

Tippekupongen: Liverpool går ikke i United-fella

Månedsregnskap mars: 111,11 % tilbakebetaling

V4 Bro Park: Norske Ina Veronica med flotte sjanser på Bro Park

V76 Bjerke: Strålende V76-omgang på Bjerke

Den fantastisk fotballuken fortsetter onsdag, med deilige kamper fra Premier, deriblant Chelsea - Manchester City, som høydepunkt. Liverpool skal også i aksjon hjemme mot Bournemouth og Spurs gjester Swansea. I Eliteserien skal det spilles fem spennende kamper, Molde, Odd og Rosenborg skal alle i aksjon.

Napoli skal igjen bryne seg mot Juventus i Italia, Barcelona, Sevilla og Real Madrid skal i aksjon i Spania, de øvrige fire kampene i Tyskland skal spilles og GET-liga-finalen skal spille kamp nummer tre. Denne coktailen blir også til en deilig tippekupong.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Napoli - Juventus, H 2,15.

Disse lagene møttes så sent som søndag, også det i Napoli. Vertene skapte klart mest og hadde fortjent å vinne, Juventus fikk uavgjortresultatet de kom dit for. Nå er det italiensk cupsemifinale og Juventus har med seg 3-1-seier fra Torino.

Det betyr at hjemmelaget må vinne med to mål for å kunne avansere til finalen. De er hektet av i ligaen og ute av Champions League, så cupen er deres eneste sjanse på et trofé denne sesongen. Alt kommer til å bli satset i denne kampen.

Hjemmestatistikken er godkjente 10-4-2 så langt denne sesongen. Marek Hamsik, som scoret 1-1-målet mot Juventus, er svært tvilsom. Ellers kan de hende at Reina mister også kveldens kamp.

Varsler store endringer

Juventus har seks poeng ned til Roma i serien, en kvartfinaledate mot Barcelona neste uke og i dagens kamp blir det trolig en del endringer fra Juve-trener Max Allegri. Higuain, som har fem kamper uten scoring og virket helt pasifisert av den øredøvende pipekonserten på søndag, starter neppe. Det ventes opp mot 7-8 endringer i startoppstillingen, men bredden er så stor at laget fortsatt vil være sterkt.

Med en 3-1-ledelse i bagasjen, er det grunn til å tvile på deres offensive ambisjoner i kveldens kamp. Deres få feilsteg kommer på bortebane, 9-2-4 er bortetallene i ligaen.

Napoli må frem og vinne denne kampen og Juventus klarer seg selv med tap. Vi backer hjemmelaget til å endelig få revansje etter to tap og én uavgjort mot Juve denne sesongen. 2,15 er dessverre langt kjipere enn opprinnelige 2,40 på denne, men spilles.

Klikk her for å levere denne!