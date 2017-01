New York Rangers viser form igjen

Det er stille etter helgens storm på mandagens langoddsprogram, men det finnes kamper fra Afrikamesterskapet, Australian Open-sluttspillet og amerikansk NHL-hockey på programmet.

Oddstips 1: Tunisia har overbevist

Helgen endte dessverre uten tilbakebetaling på tipsene og vi har litt å ta igjen på januarregnskapet nå. Ny uke bringer heldigvis med seg nye muligheter.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 00.55.

New York Rangers + Over 5,5 mål i Washington Capitals - Carolina Hurricanes, samlet odds 3,72.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

New York Rangers - Los Angeles Kings, H 2,00

Hjemmelaget har slått tilbake etter tre strake tap og står nå med to seirer på rappen, begge tatt på reisefot. Toronto Maple Leafs ble slått 5-2 og de slo Detroit Red Wings 1-0 etter forlengning.

De tre siste kampene deres i Madison Square Garden er faktisk tapt i ordinær tid, og dette har forverret hjemmestatistikken til 12-2-9 etter tre perioder.

Den viktige centeren Kevin Hayes pådro seg skade mot Red Wings og mister dagens kamp. Fra før av er fire spillere ute, Jesper Fast, Matt Puempel, Marc Staal og andrekeeper Antti Raanta. Dermed savnes én spiller fra hver posisjon og ingen av disse er uvesentlige for hjemmelaget.

Kings hadde nylig en grei formkurve, men kommer til dagens match med tre rake nederlag i bagasjen, alle etter tre perioder. Natt til søndag tapte de 4-2 borte for New York Islanders.

LA-laget har ikke en spesielt sterk bortestatistikk, 5-6-12 lyder denne i ordinær tid. Det de dog har, er en god innbyrdes statistikk mot dagens motstander. Bortelaget har vunnet de siste tre kampene mot Rangers, inkludert en overtidsseier i inneværende sesong.

Centeren Nic Dowd ble skadet sist, han er en av fire spillere som savnes i nattens kamp. Nøkkelspilleren på høyreving, Tyler Toffoli, er ute, sammen med Matt Greene og tredjekeeper Jonathan Quick.

Rangers har forbedret seg litt de to siste kampene og møter et Kings-lag på nedadgående kurve. Vi tror vertene gjenreiser noe av æren de har forspilt på hjemmeis den siste måneden og backer dem til to ganger pengene.

Over 5,5 mål i Washington Capitals - Carolina Hurricanes, 1,86 i odds

Vertene er fortsatt i sterk form, selv om de har tapt seg noe de siste tre kampene (1-1-1 i ordinær tid). Det er ikke på grunn av manglende offensiv kraft, de har scoret tilsammen 17 mål de siste tre og vanvittige 37 mål de siste syv kamper. Det snittet alene oppfyller nesten over 5,5 mål.

Fem av de siste seks kampene har altså endt over 5,5 for hjemmelaget, som er i offensiv storform og har begynt å slippe inn litt mer mål enn tidligere. Det er nok ikke tilfeldig at slusene ble åpnet samtidig som den viktige forsvareren John Carlson ble skadet. Han er svært usikker også i dag. For ordens skyld: 20 av 46 kamper totalt denne sesongen har gått over, men vi ser altså helst på trenden i det siste.

Hurricanes har gått over i 19 av 46 kamper så langt denne sesongen, men også de har vist en klar over-trend de siste ukene. Fem av deres siste syv matcher har gått over 5,5, selv om det må nevnes at de to under-kampene i denne perioden har kommet de siste tre kampene.

De to siste kampene innbyrdes har gått over 5,5.

Capitals scorer som de vil for tiden, og har også begynt å slippe inn mer mål enn tidligere. Det er selve oppskriften på en målrik kamp, det, og vi spiller over til flotte 1,86 i odds. Dette gir en spenstig totalodds på 3,72 for vår dobbel.

