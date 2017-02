Newcastle har alt å tape

Uken startet bedre enn den forrige avsluttet. Over-spillene satt så det suste i både Leicester og Firenze, til en totalodds av 2,52. Lyngby klarte ikke å avgjøre kampen tross stort overtak i kampen og den andre dobbelen gikk dessverre ikke inn.

Tirsdagens langoddsprogram er rikholdig og mye spennende er det å ta fatt i. Vi starter med 10 kilometer klassisk for kvinnene i Lahti. Tre kamper i Championship - deriblant superduellen Brighton - Newcastle - står på menyen. I GET-ligaen spilles en håndfull kamper og NHL har helt full runde. Som ikke det var nok, spanjolene tyvstarter sin serierunde og det spilles cup i blant annet Frankrike, Italia og Tyskland.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Brighton - Newcastle, H 2,40.

Kampen alle Championship-entusiaster har gledet seg til - disse to har ligget på direkte opprykksplass nesten hele sesongen og virker som de to klareste kortene til Premier League-spill neste sesong.

Brighton kommer til kampen med best form. De fjerdeplasserte Reading hele 3-0 i helgens ligakamp og har tatt ti poeng fra de siste fire kamper i ligaen. På hjemmebane har de vært nær uslåelige hele sesongen - 13-3-1 er knallsterke tall. Tapet kom i starten av august.

Hjemmelaget kan stille uendret fra helgens kamp, Gaetan Bong er den eneste av de fire skadde spillerne med mer enn fem kamper denne sesongen.

Slet sist

Uten toppscorer Dwight Gayle har det gått trått og han mister også kveldens kamp, til Rafa Benitez' store fortvilelse. I helgen havnet de under med 0-2 mot nedrykkstruede Bristol City, men klarte å redde 2-2 etter en god avslutning på kampen. Uansett ikke et styrketegn for Newcastle, som har åtte poeng på de siste fire ligakamper.

Styrketegn har de vist i bøttevis på reisefot og 11-2-3 er soleklart den beste bortestatistikken i ligaen. I tillegg til Gayle, er den faste forsvarer Isaac Hayden og midtbanespilleren Rolando Aarons skadet, sistnevnte regnes som tvilsom.

Vi anerkjenner en reell U-fare her, men Brighton vet de er i god nok form til å slå Newcastle og få en luke i toppen. Selv om gjestene sjelden taper, har de vist noen få svakhetstegn den siste tiden. Vi setter vår lit til vertene til 2,40 i odds.

