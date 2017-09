Nice og Balotelli har fått opp farten

En fantastisk flott sportshelg står foran oss og det betyr også at langoddsprogrammet er meget fristende. Fredagen er nok ikke den aller sprekeste dagen, men det spilles fotball i både Bundesliga, Ligue 1, dansk superliga og tysk 2. bundesliga, i tillegg til det er svært mye ishockey på menyen.

Tromsø rotet bort ledelsen to ganger hjemme mot Odd, Molde havarerte hjemme mot Lillestrøm i NM-semifnalen, men lille Levante gjorde jobben så det holdt hjemme mot Real Sociedad (3-0 seier og 2,80 i hjemmeodds) og gjorde sitt til at vi kom ut av torsdagen på bra vis tilslutt.

Nice - Angers H 1,83 (spillestopp kl 18.55)

Etter forrige sesongs knallsterke 3. plass, innledet Nice denne sesongen med to tap. Bortetap mot St. Etienne i seriepremieren var det ikke noe å si på, men at Nice (som hadde 14-4-1 på hjemmebane forrige sesong), skulle ryke 1-2 for Troyes hjemme i den andre serierunden, var meget overraskende. Deretter har det dog sett mye bedre ut, selv om 0-3 borte mot Amiens tredje sist heller ikke var så imponerende. Uansett er tre av de fire siste vunnet, og i siste hjemmekamp ble Monaco feid av banen med 4-0 og sist helg ble Mario Balotelli matchvinner med sin scoring i 1-0 seieren borte mot Rennes.

Kveldens motstander Angers ligger på 11. plass, men har kun ett tap (1-4-1). Det tapet kom hjemme mot Metz søndag (0-1). Borte er det blitt seier mot Amiens (2-0), og uavgjort mot både Marseille og St. Etienne, begge endte 1-1. 7-3-9 på bortebane i sesongen 2015/16, mens Angers leverte svake 5-2-12 på bortebane sist sesong.



Det bør være bra muligheter for hjemmeseier her og 1,83 på Nice-seier er helt grei odds.

Nordsjælland - Sønderjyske over 2,5 mål (spillestopp kl 18.55)

Vi dobler hjemmeseier til Nice med et overspill i denne danske superligakampen. Serieleder Nordsjælland røk overraskende 1-2 hjemme for Aarhus mandag kveld, men har altså gått over 2,5 mål i åtte av sine ni seriekamper denne sesongen.

Motstander Sønderjyske er i likhet med Nordsjælland også stort sett involvert i målrike oppgjør. Etter den målløse seriepremieren hjemme mot Randers 15. juli, er sju av de åtte øvrige seriekampene gått over 2,5 mål.

Forutsetningene for at dette ender over 2,5 mål er altså meget gode dersom vi legger historikken til grunn, og 1,55 i odds på at så skjer er bra odds. Kombinert med seier til Nice får vi da en dobbelodds på 2,84.