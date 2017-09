Nord-Irland på vei mot VM

Mandagens langoddsprogram har sitt store sportslige høydepunkt i VM-kvalifiseringskampen mellom Tyskland og Norge, men spillemessig er ikke denne den mest interessante. Det er derimot flere av de andre kvalifiseringskampene som spilles mandag kveld.

Nord-Irland - Tsjekkia (spillestopp kl 20.40)

4-0, 4-0 og 2-0 er fasiten for Nord-Irlands tre hjemmekamper i Gruppe C, som altså er Norges gruppe. Med tre kvalifiseringskamper igjen, har Nord-Irland på 2. plass sju poeng ned til Tsjekkia på 3. plass, det betyr at poengdeling i denne kampen sikrer andreplassen for Nord-Irland. Nord-Irland har to tøffe kamper etter denne, med hjemmekamp mot Tyskland og bortekamp mot Norge, mens Tsjekkia har overkommelig kamper igjen. Bortekamp mot Aserbajdsjan og hjemmekamp mot San Marino betyr normalt seks poeng.

Nord-Irland har kun ett tap i denne kvaliken og det var borte mot Tyskland (0-2). Det ligger sjelden i britiske gener å spille for resultat, mens Tsjekkia er nødt til å vinne denne, for å ha muligheten til å bli gruppetoer.

2,60 er uansett meget fristende odds for hjemmeseier her og vi må sette et spill på Nord-Irland.