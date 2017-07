Nordlie og Skeid er i en blindgate

Fredagen endte med et knepent pluss, etter at Brumunddal scoret 2-1-målet mot Finnsnes helt på slutten av kampen. Det andre spillet var Spania-seier.

Lørdagens langoddsprogram har to flotte Eliteserie-kamper, full rulle i lavere divisjoner og et par spennende kamper fra Allsvenskan, for å nevne noe. I tillegg er det bonuspott på tippekupongen.



NB! Denne artikkelen inneholder to høyoddsere fra lavere norske divisjoner.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 15.55.

Bærum - Skeid, H 2,40.

Bæringene hadde en flott formkurve for noen uker tilbake og så ut til å være i stand til å kjempe om opprykksplassene, men har nå falt litt etter tre kamper på rad uten seier. Disse tre kampene har imidlertid alle vært mot solide motstandere, inkludert HamKam og Raufoss.

Gultrøyene har 2-2-1 på hjemmebane så langt og har ikke imponert voldsomt på Kadettangen.

Skeid har på sin side kollapset etter de slo serieleder HamKam hele 4-0 en tid tilbake. De tre kampene siden da har alle endt uten poeng, de to siste er tapt mot svake lag som Follo og KFUM. Tom Nordlie har en heftig jobb med å snu dette, for nå stikker konkurrentene av. 2-2-1 er godkjente bortetall for Skeid så langt.

Bærum har levert solid i det siste, mens Skeid er inne i en blindgate. Så hvorfor er da Tom Nordlies lag favoritter? Ikke vet vi og spiller H til 2,40.

Dagens singel 4, innleveringsfrist klokken 15.55.

Kråkerøy - Moss, H 3,00.

Vertene har sjokkert et par gode lag i cupen og har endelig fått opp dampen også i ligaspillet. De har nå vunnet sine tre siste kamper og uten tap på de siste fire, likevel er de nok avhengige av seier i dag for å kunne utfordre nettopp Moss om opprykksplassen.

På hjemmebane har de levert godkjente 4-0-2 så langt, men ikke møtt all verden til motstand så langt.

Gjestene gikk på sesongens andre tap da de røk 3-1 borte mot et annet topplag, Oppsal, sist helg. Det etter fem strake seirer. Hjemme har de vært plettfrie så langt, men på reisefot har tapene kommet. 4-0-2 er likevel en solid statistikk.

Det hadde vært spennende å jakte en liten skrell her. Det er greit at Moss har vært det beste laget i ligaen så langt, men så enorm er ikke forskjellen mellom lagene at de skal stå til 1,60 på bortebane. Vi forsøker et langskudd på H til tre blank.

