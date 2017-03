Nordsjælland fortsetter seiersmarsjen

Det ble tilbake til pluss i regnskapet torsdag, da ett av to NHL-tips gikk inn. Carolina Hurricanes gjorde ikke jobben før i overtiden, men Calgary Flames og TB Lightning innfridde til en totalodds på 2,80.

På fredagens langoddsprogram er endelig klubbfotballen tilbake i manesjen, med en håndfull kamper fra kontinentet.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.10.

Nordsjælland + New York Islanders, samlet odds 3,41.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Nordsjælland - Lyngby, H 1,95

Superligaen er nå ferdig med første del av sesongen og topp seks-lagene skal nå spille en egen mesterrunde, hvor poengene fra de første 26 rundene blir tatt med. Nordsjælland så lenge ut til å havnet utenfor denne gruppen, men vant de tre siste og tok steget forbi Randers i den siste runden. Motstanden var også svært sterk i denne perioden.

Nå begynner medaljekamp i stedet for nedrykkskamp og det er fire poeng opp til dagens motstander, som i skrivende stund ligger på bronseplass. Vertene har en lang skadeliste, Pascal Gregor, Lasse Petry, Indy Groothuizen, Tobias Mikkelsen og Patrick da Silva savnes.

Hjemmetallene var ikke bedre enn 5-3-5 i sesongens første 26 kamper.

David Nielsen har fått sitt Lyngby til å prestere langt over evne og bronseplass etter innledende runde var det ingen som hadde forventet. De avsluttet helt greit, med ni poeng på de siste seks kampene sine.

Lyngbys styrker ligger først og fremst i det defensive, og de har samtidig klart å kontre seg til seirer på bortebane. 6-2-5 er tallene på reisefot, svært sterke tall. Gjestene virker ikke å ha noen fravær av betydning.

Vertene kommer på en bølge av selvtillit etter å ha oppdaget sesongens beste form. Vi tror de sikrer et godt utgangspunkt i medaljekampen med seier over Lyngby og spiller H til 1,95 her.

New York Islanders - New Jersey Devils, H 1,75

Nok et motivasjonsspill fra NHL. Islanders er virkelig med i kampen om sluttspill, men det skiller seks poeng opp til Bostons Bruins, som har en kamp mer spilt. Formen har imidlertid gjort lite for å løfte dem inn i sluttspillkampen, de har tapt sine tre siste kamper i ordinær tid.

Islanders har hatt sin styrke på hjemmebane hele sesongen og står med 17-10-12 på hjemmeis så langt. Tre spillere har blitt skafet den siste uken. Den viktige vingen Ryan Strome og forsvarer Travis Hamonic er de viktigste spillerne de mangler.

New Jersey Devils er uten noe å spille for, som de har vært i lang tid. 15 av de siste 17 kampene deres er tapt, tolv av dem i ordinær tid. 7-11-20 er deres lite imponerende statistikk på reisefot.

Fire spillere savnes også for bortelaget, vingen Mike Cammalleri den viktigste av dem.

Islanders må vinne for å holde sluttspillhåpet i livet og vi tror de endelig innfrir når formsvake og umotiverte Devils kommer på besøk. H spilles til 1,75 og gir oss totaloddsen 3,41 på vår dobbel.

