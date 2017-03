Nordsjælland griper sjansen

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er et flott langoddsprogram som venter fredag og en rekke interessant objekter på menyen. Her hjemme spilles tredje runde av kvartfinalene i NM-sluttspillet i ishockey, og det spilles fotball i både Tyskland, Danmark, England, Spania, Frankrike og Nederland.

FC Nordsjælland - Silkeborg H 1,82 (spillestopp kl 20.10)

To runder gjenstår av den danske superligaen før det seks øverste lagene spiller mesterskapsserie og de åtte nederste spiller playoff. Det er svært tett i kampen om de seks øverste plassene og både Nordsjælland og Silkeborg har topp seks innen rekkevidde. FC Nordsjælland ligger på 9. plass med 29 poeng, men har kun tre poeng opp til Randers på 6. plass. Silkeborg på sin side er på 8. plass med 30 poeng.

Nordsjælland innledet etter vinterpausen med et meget skuffende 0-1 tap hjemme for Lyngby, men slo tilbake med et sterkt hjemmepoeng mot FC København i runden etter og sist helg smalt laget til med en overraskende 2-1 seier borte mot Brøndby. Det har for alvor sendt Kasper Hjulmands elever tilbake i kampen om topp seks, og til fredagens kamp kan han glede seg over at toppscorer Marcus Ingvartsen returnerer etter karantene.

Silkeborg har vunnet begge sine hjemmekamper etter vinterpausen, men den eneste bortekampen ble tapt 0-3 mot Aalborg. Silkeborg har sin klare styrket på hjemmebane (6-3-3), borte har laget kun vunnet en kamp (1-6-5). Den viktige forsvarsspilleren Simon Jakobsen soner karantene.

Det skal være bra sjanse for hjemmelaget dette og 1,82 på hjemmeseier er helt ok odds.

Nice - Caen H 1,62 (spillestopp 18.55)

Ekstremt hjemmesterke Nice (11-3-0) henger stadig med i gullkampen i Ligue 1 og med ti serierunder igjen å spille, er det fortsatt bare tre poeng opp til serieleder Monaco og laget er a poeng med PSG på 2. plass. Solide 4-1-0 på de fem siste seriekampene. Alassane Plea er ferdigspilt for sesongen, men han har allerede vært ute en periode. Younes Belhanda soner karantene.

Caen er i likhet med en bråte andre lag involvert i den tette bunnstriden i Ligue 1. Ligger på 14. plass (totalt 20 lag i Ligue 1 - de to nederste rykker direkte ned og lag nummer tre fra bunnen spiller kvalik) med 31 poeng og har kun fire poeng ned til Dijon som ligger tredje sist. Grufulle 2-2-10 på bortebane. Bortelaget har ellers en rekke skader i sitt mannskap.

Nice skal ha meget gode vinnersjanser her og 1,62 på hjemmeseier duger greit i en dobbel med seier til Nordsjælland. Totalodds 2,95.