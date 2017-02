Nordsjælland har brukt vinteren godt

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Vi har en strålende sportshelg foran oss og allerede fredagens langoddsprogram byr på en rekke godbiter. Det er VM i storslalåm for herrer i St. Moritz og i Hochfilzen er det klart for kvinnenes VM-stafett i skiskyting. På fotballfronten er det klart for dansk superliga igjen med to kamper på menyen fredag. Ellers er det Bundesliga, Serie A. La Liga og Ligue 1 på menyen.

FC Nordsjælland - Lyngby H 2,10 (spillestopp kl 17.55)

Etter en lang vinterpause er det på'an igjen for den danske superligaen denne helgen og fredag er det to kamper på menyen, der denne kampen er først ut.

Nytt for sesongen i den danske superligaen er at de seks øverste lagene går til et eget sluttspill. FC Nordsjælland ligger på 9. plass og har fem poeng opp til sjetteplassen og den er altså innen rekkevidde. Farum-klubben har kommet seg helskinnet gjennom vinterens transfervindu og stort sett fått beholde sin tropp. Trener Kasper Hjulmand har en skadefri tropp til rådighet, men Victor Nelsson og Christian Køhler soner begge karantene.

Velkjente David Nielsen har gjort en flott jobb med Lyngby som overvintret på en meget sterk 5. plass og det er fire poeng ned til Horsens på 7. plass. Dog var det rusk i maskineriet før vinterpausen og Lyngby tok kun fire poeng på de fem siste seriekampene (1-1-3). Scoret faktisk bare to mål på disse fem kampene.

FC Nordsjælland har sett bra ut i treningskampene før denne kampen og vant bortemøtet i høst mot Lyngby 1-0. Er normalt stødige på hjemmebane og spilles til 2,10 i odds.