Norge er ikke gode nok

Forrige uke ble ikke like ille som uke 28, men fortsatt i minus. På totalt 13 tips ble det 78% tilbakebetaling. Søndagen endte i pluss, med treff på én av to dobler - Sandnes Ulf sammen med Florø til 3,33 i odds.

Mandag skal skjebnen til de norske fotballkvinnene avgjøres, når gruppe A har siste runde med Nederland - Belgia og Norge - Danmark. Det er i tillegg en håndfull kamper fra rundt om i Europa.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Norge - Danmark, B 2,85.

Slik er ståa i gruppe A før siste runde.

Norge må altså vinne med minst tre mål og samtidig håpe at Belgia ikke tar poeng mot vertsnasjon og storfavoritt Nederland. Det siste er fullt mulig, Norges prestasjoner så langt har ikke bevist at de er i stand til å slå dagens motstander med den nødvendige differanse.

For Norge har virkelig vært skrekkelig svake, forventningene tatt i betraktning. Pasningsspillet har vært tidvis katastrofalt, forsvarsspillet likeså og null scorede mål forteller om en elendig effektivitet. Selvtilliten er heller neppe på topp etter det som har skjedd den første uken i Nederland og det er neppe mange av spillerne som har troen på tremålsseier.

Danmark har på sin side en seier (1-0 over Belgia) og ett tap (0-1 for Nederland) så langt, men i sistnevnte kamp hadde det vært lite å si om de fikk poeng. Det gjorde de ikke, så de er avhengige av seier for å være sikre på avansement. Uavgjort vil trolig holde, men det er ikke noe de kan satse på.

Forutsetningene før denne kampen betyr at Norge må jage scoring fra første spilleminutt, noe som vil åpne opp rom for danskene å kontre i. Så langt har Norge ikke bevist at de fortjener å være favoritt til å vinne denne kampen, vi spiller upatriotisk på dansk seier til 2,85 ganger pengene.

