Norge gir Nord-Irland en hjelpende hånd

Lørdag ble det en fin opptur med to treff på tre tips. Fleetwood gjorde jobben til 2,20 ganger pengene og Oxford United det samme, til 2,05 ganger innsatsen.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 2: HamKam kan ta et hvileskjær

Tippekupongen: Åge Hareide setter kronen på verket

V4 Øvrevoll: Meget spennende lunsj på Øvrevoll

Søndagens høydepunkt med norske øyne er Norges kamp mot Nord-Irland klokken 20.45 på Ullevaal Stadion, den siste kvalifiseringskampen i denne omgangen. Ellers er det mange lag som skal i aksjon, deriblant Åge Hareides Danmark og England. Her hjemme spilles GET-liga-kamper.



NB! Denne saken inneholder to oddstips fra VM-kvaliken.



Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Norge — Nord-Irland, U 3,10.

Lars Lagerbäcks menn fikk en etterlengtet opptur tidligere denne uken, med 8-0-seieren over San Marino, og de norske landslagsherrer fikk endelig spilt på seg litt selvtillit igjen. Denne kampen er naturligvis betydningsløs for Norge, med unntak av prestisjemessig.

Joshua King fikk en smell sist og blir ikke risikert mot Nord-Irland. Dermed får Alexander Søderlund trolig sjansen fra start. Ellers ingen endringer.

Gjestene røk 1-3 hjemme for Tyskland i midtukerunden og er dermed ikke helt garantert playoffplass i skrivende stund - trolig vil ett poeng være nok for bortelaget.

Litt avhengig av resultatene lørdag kveld blir nok også lagoppstillingen, for hele seks spillere er et kort unna å måtte stå over første playoffkamp. Martin O'Neill meldte lørdag kveld at de stiller med toppet lag. Ingen spillere er skadet og O'Neill kommer med sin beste stall og her er det mange gode forsvarsspillere.

Ettersom Hellas vant sin kamp lørdag kveld, og møter Gibraltar hjemme i siste kamp, bør Nord-Irland absolutt unngå tap her - ett poeng vil være nok til å matematisk sikre en playoffplass. Samtidig kan de få resultatene med seg tidligere denne dagen, Skottland er nødt til å vinne. Uansett er playoff-trekningen seedet, så det vil være fordeler ved å ha mye poeng i den sammenheng.

Nord-Irland er definitivt fornøyde med ett poeng og det blir nok etter hvert Norge også, som har lite å spille for. Vi er ikke i tvil om om at Lagerbäck er motivert til denne kampen og ønsker å avslutte på beste vis, men Nord-Irland er per dags dato det bedre lag og med mer å spille for. U spilles til 3,10.

Klikk her for å levere denne!

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 17.55.

Kasakhstan - Armenia, H 2,40.

Betydningsløs kamp i bunnen av gruppe E. Hjemmelaget har to poeng på sine ni kamper og er en desidert jumbo, begge poengene kom på hjemmebane mot henholdsvis Romania og Polen. 5-25 er en målforskjell som skremmer få.

Det er vanskelig å vurdere kvaliteten av hjemmelagets spillere, for samtlige holder til i hjemlig serie. Astana er en grei klubb i Europa League-sammenheng og det er også her mange spillerne holder til. Men de spilte greit borte mot Romania i midtuken og dro derfra med et hederlig 3-1-tap.

Armenerne tapte 1-6 hjemme for Polen i midtuken og har neppe mye selvtillit etter fire tap på rappen, tapet sist var så ille at Henrikh Mkhitaryan gikk ut og beklaget offentlig. VM-håpet er naturligvis ute for lenge siden.

Begge Armenias seiere og samtlige seks poeng er tatt på hjemmebane, over dagens motstander (2-0) og Montenegro (3-2).

Det er mest naturlig å backe vertene grunnet hjemmebanefordelen og vi spiller H til 2,40.

Klikk her for å levere!