Norge må forsvare for livet

Det ble en god avslutning på en dårlig uke, da to av fire oddstips gikk inn søndag. Tottenham leverte i kombinasjon med Alavés til en totalodds på 2,80, singelen med Bastia traff til 2,75.

Uke 19 ble totalt sett svært svak, med 73,5 % tilbakebetaling på totalt 29 langoddstips. Dette var den tredje uken med røde tall på rad og tilbakebetalingsprosenten så langt i mai er blodrøde 67,2.

Mandagens langoddsprogram bærer preg av å være stille etter stormen, men det finnes en rekke høydepunkter. Norge skal i aksjon mot Canada i hockey-VM og trenger poeng, Pittsburgh Penguins skal prøve å slå tilbake mot Ottawa Senators og Djurgården er vertskap for IFK Göteborg, blant annet.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 16.10.

Norge (0-4) + Frankrike, samlet odds 2,61.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Canada - Norge (0-4), B 1,80

Her er spillet at Norge ikke taper med mer enn tre mål. Canada har fått en start som forventet og ligger på topp av gruppe B med én kamp mindre spilt enn rivalene. De tre første kampene ble vunnet komfortabelt, så fulgte en knepen 3-2-seier over Frankrike og et overtidstap for Sveits på lørdag. Dermed har de ikke innfridd firemålshandicap i sine to siste kamper.

I siste runde møter de Finland, så canadierne har nok lyst til å i praksis sikre gruppeseieren med tre poeng i dag. Favorittstempelet er vel fortjent, men i dag møter de et heltjent Norge.

Resultatene har ikke gått Norges vei i helgen og selv om Petter Thoresens menn har tatt poeng fra både Finland og Tsjekkia, er de avhengige av poeng i dag og seier over Hviterussland for å nå kvartfinalen. De har holdt de to stormaktene til uavgjort etter ordinær tid og slik sett bevist at de kan forsvare seg inn mot solide motstandere.

Her venter en ny kraftanstrengelse og vi tror ikke Canada får noe gratis av et heltent Norge-lag som må forsvare seg mot et poeng. Vi tror ikke Canada overkjører Norge her og spiller på maks tremålstap til to ganger pengene.

Frankrike - Slovenia, H 1,45

Vertsnasjonen er uten teoretisk mulighet til å nå kvartfinalen, men spiller foran egne fans og har naturligvis lyst til å takke dem for denne gang - dette er deres siste kamp i årets VM. De har syv poeng fra seks kamper, etter fulltidsseier over Finland, overtidsseirer over Sveits og Hviterussland og tap for Canada, Tsjekkia og Norge.

Slovenia har vært kasteballen i gruppe B. Etter de holdt Sveits til uavgjort og fikk ett poeng etter overtidstap, har de tapt samtlige fem kamper etter ordinær tid. I disse kampene har de hele 27 baklengsmål og de har tapt med minst tre måls margin i alle.

Et svakt Slovenia-lag uten motivasjon eller selvtillit bør være grei motstand for Frankrike. Vi backer vertene til 1,45 og får totaloddsen 2,61 på vår dobbel.

Klikk her for å levere!