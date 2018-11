Norge må klinke til fra start

Mandagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i de svært viktige Nations League-kampene i Norges gruppe. Norge møter Kypros borte, mens Bulgaria tar imot Slovenia hjemme. I tillegg jakter revitaliserte Nederland gruppeseieren når det skal møte Tyskland borte i gruppe 1 i divisjon A. Ellers er det en rekke NHL-kampe natt til tirsdag og det spilles en kamp i Segunda i Spania.

NB! Onsdag er det 42 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Kypros - Norge pause/fulltid B/B - 2,35 (spillestopp kl 20.40)





Det ville være en kraftig overdrivelse å påstå at Kypros har markert seg i europeisk fotball det siste tiåret. De har riktignok skaffet seg fem poeng på de fem første kampene i denne gruppa, men fire av dem er kommet mot svake Slovenia. Som de slo 2-1 hjemme 9. september og maktet 1-1 borte mot 16. oktober. Fredag makter Kypros 1-1 hjemme mot Bulgaria, ei kamp der Bulgaria var klart best og blant annet vant cornerstatistikken 10-1 og ballinnehavet 68-32. Kypros har ikke imponert hittil i Nations League. Slovenia ligger sist i gruppen med kun to poeng og er dermed tre poeng bak Kypros før den avsluttende runden i kveld. I og med at Kypros er foran Slovenia på innbyrdes oppgjør kan heller ikke Kypros rykke ned til divisjon D.

Norge har tatt full pott på sine tre hjemmekamper i denne gruppa, men fått veldig dårlig betalt på sine to spilte bortekamper. Kun ett poeng er tatt i møtene med Bulgaria og Slovenia nå sist fredag og i begge kampene har Norge vært klart best. Stefan Johansen har ikke imponert for Norge i de siste landskampene og det er uvisst om Lars Lagerbäck gjør endringer til kveldens kamp. Kanskje kan det være duket for Martin Ødegård fra start? Fredagens målscorer Bjørn Maars Johnsen er usikker, mens Joshua King fortsatt er ute med skade.

Norge leder gruppa på bedre målforskjell enn Bulgaria før kveldens avsluttende runde. Bulgaria avslutter hjemme mot Slovenia og man må anta at de vinner den kampen og definitivt heller ikke utelukke at de kan vinne med flere mål. Norge og Bulgaria står helt likt på innbyrdes, men Bulgaria har scoret ett mål mer. Altså vinner Bulgaria med mer enn ett mål, må også Norge gjøre det.

Alt tyder på at Norge må vinne kveldens kamp og det kan også være de må vinne med flere mål. Det betyr at Norge er nødt til å gå til fra start. 1,55 på norsk seier, er vel som det må være. Vi hever risikoen litt og spiller Norge i en pause/fulltidsdobbel (B/B) til godkjente 2,35 i odds.

Klikk her for å levere spillet