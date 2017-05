Norge må vinne skjebnekampen

På tirsdagens langoddsprogram er det få, men gode, høydepunkter. Norges kamp mot Slovenia i hockey-VM er viktig, Kongsvinger møter Sandnes Ulf i OBOS-ligaen, Juventus skal forsøke å ri inn seieren over Monaco og New York Rangers er nødt til å vinne for ikke å ryke ut av sluttspillet i NHL.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Flyten har ikke vært med oss i like stor grad de siste par ukene og det ble en minus-start på den andre uken i mai. Braunschweig-seier til 2,05 var det eneste av totalt tre tips som traff.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 16.10.

Norge + New York Rangers, samlet odds 2,92.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Slovenia - Norge, B 1,58

VM-gruppe B. Slovenia har start med ett poeng på to kamper, etter sudden-tap mot Sveits og et 7-2-tap for storfavoritten Canada. Statistikken viser at de har vært et av de aller mest effektive lagene og scoret sine seks mål på bare 37 skudd - 23 av dem mot Sveits.

Det er ingenting i veien med å være effektiv, men det vitner også om en flyt som før eller siden vil stoppe.

Norge tapte 3-0, og dét fullt fortjent, for Sveits i helgen og står med tre poeng på to kamper. I åpningskampen slo de imidlertid vertsnasjon Frankrike 3-2 etter en jevnspilt kamp.

Med seier i dag kan man klatre opp på seks poeng totalt og sikre et godt utgangspunkt i gruppe B, hvor de fire beste lagene går videre.

Norge er på papiret det beste laget her og har litt å revansjere etter nederlaget mot Sveits. Vi tror Thoresen maner laget frem til en ny sier og spiller B til 1,58 her, en odds vi ikke lar stå ukombinert.

New York Rangers - Ottawa Senators, H 1,85

Vinn eller forsvinn for New York Rangers, som har tapt alle tre borte og vunnet begge to hjemme - begge med 4-1 - over dagens motstander, som altså leder 3-2 i en først til fire-serie. Natt til lørdag røk de 5-4 på overtiden i Ottawa etter en jevnspilt kamp.

Serien har for så vidt vært jevnspilt, med unntak av de to kampene i Madison Square Garden - der Rangers har vært klart best i begge. Dermed har vertene vunnet sine fire siste hjemmekamper i sluttspillet. Ingen fravær plager vertene.

Ottawa slo Bruins i alle tre bortekampene i conference-kvarten, men har altså slitt mot Rangers. De var sterke på reisefot i grunnspillet óg, selv om det nå er en liten stund siden blitt.

Mark Borowiecki er nå eneste fravær for kanadierne, han klarer de seg fint uten.

Med alt press på Rangers og deres solide hjemmeprestasjoner tidligerei sluttspillet, backer vi Zucca & co. til å male ut en kamp syv av denne tette og spennende serien. H spilles til 1,85 og gir oss totaloddsen 2,92 på vår dobbel.

