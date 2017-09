Norge skal slå Aserbajdsjan

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram domineres naturligvis av den pågående VM-kvalifiseringen og ni kamper fra den europeiske kvaliken skal spilles fredag. I tillegg er det VM-kval også på andre kontinent.

Norge - Aserbajdsjan (spillestopp kl 20.40)

Fattige fire poeng er fasiten for Norge etter seks spilte kvalifiseringskamper og med unntak av bortekampen mot Tyskland kommende mandag, er det gjenstående programmet klart overkommelig. Ni poeng på de fire siste vil uansett ikke hjelpe, Norge kommer ikke til neste års sluttspill i Russland. Tore Reginiussen er skadet, ellers har Lars Lagerbäck sine beste menn tilgjengelig.

Aserbajdsjan har faktisk fått med seg sju poeng på sine seks første kvalifiseringskamper, deriblant 1-0 seier i hjemmemøtet mot Norge. De sju poengene kom i de tre første kvalkampene. De tre siste er alle tapt.

Norge bør vinne denne og 1,55 i hjemmeodds er faktisk ikke så verst.

Slovakia - Slovenia (spillestopp kl 20.40)

Kanonviktig kamp i gruppe F. Slovakia innledet kvaliken med å tape 0-1 hjemme mot England og med å tape 0-1 borte for Slovenia. De fire neste er alle vunnet og seier her vil gjøre at Slovakia fester grepet om andreplassen og får en luke på fire poeng ned til 3. plassen. Men har tøffe bortekamper mot hhv England og Skottland i de to neste.

Ustabil kvalik av Slovenia hittil. Innledet kvaliken med å rote bort to poeng borte mot Litauen (2-2), men slo tilbake med 1-0 seier hjemme mot Slovakia i kampen etter. Røk 0-1 borte for Skottland i siste bortekamp. Må ha poeng i denne for å holde liv i kampen om andreplassen.

Marek Hamsik og hans lagkamerater skal stå som klar favoritt her