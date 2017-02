Norges stafettjenter kan overraske

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips Superligaen: Nordsjælland har brukt vinteren godt

Oddstips Bundesliga: Leverkusen har viktigere ting å tenke på

Oddstips VM storslalåm: Hirscher skal ha gullet

VikingLotto: Hordalending vant 12,7 mill onsdag

Vi har en strålende sportshelg foran oss og allerede fredagens langoddsprogram byr på en rekke godbiter. Det er VM i storslalåm for herrer i St. Moritz og i Hochfilzen er det klart for kvinnenes VM-stafett i skiskyting. På fotballfronten er det klart for dansk superliga igjen med to kamper på menyen fredag. Ellers er det Bundesliga, Serie A. La Liga og Ligue 1 på menyen.

Norge - Russland 1,95 - 1,60 (spillestopp kl 14.40)

Det er klart for stafett for kvinner i VM i skiskyting i Hochfilzen og svært lite sannsynlig at Norge kan gjenta den fantastiske VM-triumfen fra Holmenkollen sist vinter.

De norske jentene har hatt et meget svakt VM hittil, men tross alt har Norge en 5. plass og en 3. plass på de to stafettene der vi har stilt med toppet lag i verdenscupen tidligere denne sesongen. Kaja Wøien Nicolaisen er normalt en stødig skytter og går 1. etappe, Hilde Fenne går 2. etappe, Tiril Eckhoff går 3. etappe, mens Marte Olsbu går sisteetappen. Det er helt identisk lag med det som ble nummer tre på stafetten 12. januar.

Russland stiller heller ikke noe topplag og har heller ikke hatt et godt VM hittil. Akimova som går sisteetappene var best individuelt på sprinten av de fire jentene som går på stafetten for Russland og endte der på 15. plass. Russland ble nummer seks på stafetten der Norge ble nummer fem i Pokljuka før jul, og endte helt nede på 13. plass i Ruhpolding der Norge ble ble nummer tre.

Duellen mellom Norge og Russland var opprinnelig satt opp med 1,80 - 1,80. Merkelig nok er oddsene blitt justert nå i disfavør av Norge og 1,95 på at Norge ender foran Russland på dagens kvinnestafett må være verd å sette noen kroner på.