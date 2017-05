Norges superrekke må levere

Dagens langoddsprogram er magert, men to semifinaler i Europa League lyser opp et ellers grått program. I tillegg er det 2. semifinale i Eurovision, der Norge er med, og Norsk Tipping tilbyr odds på alle deltakere.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips 1: United sikrer finaleplassen

Oddstips 2: Norge har gode finalesjanser i Eurovision

Oddstips 4: Det må bli målfest i Lyon

V5 Drammen: Pelle og Gunnar fikser V5-lunsjen

V4 Hagmyren: Vi byr på en formtoppet storskrell i lunsjen



Det vil seg fortsatt ikke for oddstipsene og kun ett av tre tips gikk inn onsdag - under 2,5 mål i Southampton - Arsenal til 2,10 ganger pengene. Dessverre gjør dette ikke opp for de to bommene.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 16.10.

Over 5,5 mål i Tsjekkia - Norge, 2,15 i odds.

Tsjekkia er enorm favoritt (1,27 i odds hos Norsk Tipping), men måtte slite tungt for poengene mot et Finland som har underprestert så langt. Finnene ble slått først etter sudden death. De to foregående kampene har gitt 1-6-seier over Hviterussland og 1-4-tap for Canada, sistnevnte kamp er den eneste de ikke har gått over 5,5 mål i.

Norge slo kraftig tilbake etter smellen mot Sveits da de regelrett rundspilte Slovenia til tider, det er ingenting å si på 5-1-seieren tirsdag. De to øvrige kampene har gått under 5,5 mål, etter 0-3-tap for Sveits og 3-2-seier over Frankrike.

Lagene møttes to ganger i Euro Hockey Challenge i april. Da vant Tsjekkia begge kampene, henholdsvis 6-3 og 4-0.

Tsjekkia er inne i en god scoringsflyt og er nødt til å jage seieren her. Norge fikk på sin side masse selvtillit etter praktoppvisningen tirsdag og bør være gode nok til å score minst et par mot dagens motstander. Vi ser for oss en ny målrik kamp for begge lag og spiller over 5,5 mål til 2,15 i odds.

Klikk her for å levere!