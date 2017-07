Norrköping har krasjlandet

På dagens langoddsprogram har vi tre flotte høydepunkter. Den 18. etappen i Tour de France går av stabelen og spenningen fortsetter garantert. Norge skal ut mot Belgia i fotball-EM og er stor favoritt der. Og Europa League-kvalifiseringen skal inn i returoppgjør og tre norske lag - Brann, Odd og FK Haugesund - har gode utgangspunkt.

Det ble ingen jubel på onsdag, da vårt eneste tips gikk ut med 2-3-tap.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 17.55.

Trakai - Norrköping, H 3,60.

Første kamp endte 2-1 til svenskene. Hjemmelaget fra Litauen er inne i et aldri så lite Europa-eventyr, med seier over storfavoritt St. Johnstone fra Skottland forrige runde. Har også et levelig utgangspunkt her, men må naturligvis vinne i kveld.

Vertene er, som svenskene, i sesong og tok sommerferie i hjemlig liga på andreplass. Hjemmestatistikken 7-0-1 er det imidlertid ingen som klarer å overgå. Førstekeeper Plukas er tvilsom, ellers skadefrie.

Gjestene må ha brukt sommerferien på verst tenkelig vis, for de har ikke gjort annet enn å tape i Allsvenskan siden avbrekket - riktig nok mot god motstand som Örebro, AIK og Elfsborg. Men de har mistet Malmö, trolig for godt denne sesongen, og ble forbigått av AIK i helgen som gikk.

Så langt i Europa League har det gått greit, med 6-0 sammenlagt mot svake Prishtina. De er uten alvorlige skadeproblemer til denne kampen.

Vi aksepterer Norrköping som favoritt til å gå videre, men mener de er overvurdert i HUB-spillet. De er i elendig form og har ikke behov for seieren, Trakai er knallsterke hjemme og har fått blod på tann. Vi forsøker en frekk H til 3,60.

Klikk her for å levere!