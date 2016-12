Ny målfest på Anfield

Boxing day ble en fantastic day for våre oddstips. Alt gikk inn! Singelspillene på Reading-seier til 2,50 i odds og Burnley-seier til 2,75 traff, dobbelen med seirer til Aston Villa og Huddersfield til 2,72 likeså.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Selv om Boxing day er bak oss, betyr ikke det at det er lite utvalg. Liverpool - Stoke er høydepunktet fra balløya, der det også spilles to kamper på det neste øverste nivået. Og i NHL skal det spilles en rekke spennende kamper i natt.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 18.10.

Begge lag scorer i Liverpool - Stoke, 1,75 i odds.

Liverpool har tettet igjen bakover med Simon Mignolet tilbake i buret og de helrøde har to clean sheets på rad. Det virker nesten utenkelig at dette laget holder nullen i tre kamper på rad og det tror vi da heller ikke at de gjør.

Hjemmelaget er det mest målrike laget i ligaen. Begge lag har scoret i fem av syv ligakamper på Anfield denne sesongen.

Stoke er ikke like målrike, men begge lag har scoret i fem av deres åtte bortekamper. De har maktet å putte på bortebane mot lag som Arsenal og Manchester United denne sesongen, så hvorfor ikke mot defensivt svakere Liverpool?

Liverpool er i bra flyt for tiden og har holdt nullen to kamper på rad. Historien viser at det er en trend de neppe klarer å fortsette og Stoke er såpass farlige at vi tror de klarer å putte et mål her. Begge lag scorer spilles til 1,75 i odds.

