Ny smell for Saint-Etienne

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips FA-cup: Fulham kan ta Tottenham

Oddsdobbel: Valencia må kjenne sin besøkelsestid

Tippetips: Mourinho jakter trofeer

VM slalåm: Henrik er den store gullfavoritten

Lotto lørdag: Mann vant 16,5 millioner

Søndag er avslutningsdagen i både alpin-VM og skiskytings-VM og det norske gullsjanser i både slalåm og i fellesstarten for menn i skiskyting. I tillegg ruller FA-cupen videre i England og det er ellers en rekke kamper i både Italia og Spania.

Montpellier - Saint Etienne, H 2,15 (spillestopp kl 16.55)



Vertene tok en meget sterk og imponerende 3-0-seier borte mot Nancy forrige helg, lagets første borteseier denne sesongen.

Søndagens oppgjør er en typisk kamp hvor et sterkt hjemmelag møter et svakt bortelag. Montpellier står med 6-4-2 på hjemmebane, mens Saint-Etienne har svake 3-4-5 på fremmed gress. Montpellier står med 3-1-1 på de fem siste hjemmekampene, det eneste tapet er kommer mot et meget formsterkt Monaco.

Saint-Etienne skal også spille returoppgjøret mot Manchester United førstkommende søndag. Det blir en tung affære. For mot slutten av 3-0-tapet mot United på torsdag, var det ikke mye krefter igjen å spore hos franskmennene.

Saint-Etienne har som vanlig sin klare styrket på hjemmebane og står altså med svake 3-4-5 på fremmed gress. Nå er ikke utgangspunktet det beste foran returmøtet mot Manchester United til uken, men uansett blir det tøft borte mot et formsterkt- og hjemmesterkt Montpellier søndag ettermiddag.

Vi går for hjemmeseier til fine 2,15 i odds.