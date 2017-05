Ny smell for Solbakken?

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram fra Norsk Tipping er meget innholdsrikt og byr blant annet på serieavslutning i Premier League, mens Real Madrid og Barcelona avsluttet sesongen i La Liga og Real Madrid må vinne sin bortekamp mot Malaga. Her hjemme er det fem kamper i Eliteserien og tilnærmet full runde i OBOS-ligaen. I ishockey-VM er det duket for finale mellom Canada og Sverige.

Lyngby - FC København, H til 3,45 i odds. Spillstopp 12.55



FCK har for lengst sikret seriegullet, og har en cupfinale å forberede seg til.

17. mai gikk de også på en smell mot Midtjylland, hvor de tapte 3-2.

De er favoritter også her, men de skal spille cupfinale torsdag, og Ståle Solbakken kan fort spare sine viktigste spillere her.

For Lyngby er det mer å spille for. De kan ta et langt steg mot tredjeplassen med seier her. Midtjylland vant sin kamp lørdag, og passerte Lyngby, men sistnevnte går tilbake på 3. plass med seier. De to lagene møtes også i siste serierunde.

Lyngby har vist gode tendenser den siste tiden, og står med tre strake seire. Sterkt.

Hjemmeseier gir 3,45 i odds, noe som er meget fristende for oss. Ja, FCK er favoritter, men med alt som er i vente for FCK, så er det fristende å gå for hjemmeseier her. Vi går for H til 3,45 i odds.