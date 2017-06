Nybergsund jakter sesongens første hjemmeseier

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Landslagspausen er over og det betyr at Eliteserien er i gang denne helgen, selv om det kun er kampen mellom Kristiansund og Aalesund som spilles lørdag. I Russland innledes Prøve-VM der åtte nasjoner er med, og i Polen fortsetter U21 EM. Ellers er det masse norsk fotball fra de litt lavere divisjonene. Norges håndballherrer spille avgjørende EM-kval mot Litauen.

Det ble ellers praktfull treff for begge våre oddstips fredag. Sverige og England delte poengene i U21 EM til flotte 3,25 i odds, mens Slovakia vant 2-1 over vertsnasjonen Polen til solide 3,30 i odds.

Det er flere meget godt betalte outsidere i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen i dag. I denne artikkelen har vi samlet de mest interessante.

Nybergsund - Grorud H 2,75 (spillestopp kl 15.55)

PostNord-ligaen avdeling 1. Nybergsund er i likhet med Raufoss kjent for å være et sterkt hjemmelag, men også Trysil-laget har vært klart best borte hittil (3-1-1). Hjemme er er ingen av de fire første kampene vunnet (0-1-3). Ligger på 8. plass med 11 poeng. Solid 2-1 seier borte mot Finnsnes sist helg.

1-1-1 på de tre siste seriekampene for Grorud som ligger på 4. plass med sine 16 poeng. Variable 2-0-2 på bortebane.

Ikke lett å forstå hvorfor Grorud er satt til 1,80 favoritt her. 2,75 i odds på at Nybergsund tar sin første hjemmeseier for sesongen spilles.

Sotra - Brattvåg H 3,10 (spillestopp kl 15.55)

Norsk Tipping-ligaen avdeling 4 og toppoppgjør. Ambisiøse Sotra har vel åpnet litt under forventningene, selv om laget ligger på 4. plass med 16 poeng. Tap i tre av de fire siste seriekampene, og sist helg ble det et skuffende bortetap mot til da seiersløse Haugesund II. Sterke 3-1-0 på hjemmebane, det eneste tapet er kommet mot et sterkt Brann II.

Brattvåfg har åpnet bra, men røk 4-5 hjemme mot Varegg sist helg og tapte dermed terreng til serieleder Lysekloster (fire poeng opp nå). Solide 3-1-0 på bortebane.

Hjemmelaget må komme seg tilbake på vinnersporet lørdag her synes vi oddsene er meget skjevt satt. 3,10 på hjemmesterke Sotra spilles.